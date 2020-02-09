Трамп уволил из Белого дома двух украинцев, потому что они "непослушные"

Президент США Дональд Трамп после победы в процессе об импичменте начал зачищать Белый дом от тех, кто свидетельствовал против него. Первыми пострадали должностные лица украинского происхождения и посол США в Евросоюзе.

Дональд Трамп в твиттере объяснил свое решение уволить работника Совета национальной безопасности Александра Виндмана. К такому шагу американский президент прибег из-за сообщения CNN о том, что Виндмана уволили за показания против Трампа в процедуре импичмента.

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Трамп, конечно, отверг эту информацию, назвав ее фейком. По словам американского президента, Виндман просто плохой работник.

Я его не знаю лично. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих идеальных звонков (очевидно, речь о скандальных разговорах с Владимиром Зеленским – 24 канал) и получил низкую оценку со стороны своего руководителя. Иными словами, "ВОН",

– написал Трамп о ситуации с Виндманом.

Александр Виндман – подполковник Совета национальной безопасности США. Родился в 1975 году в Киеве. Ветеран войны в Ираке. Несмотря на то, что в возрасте 3 лет переехал с родителями в США, свободно владеет украинским. В Белом доме считался специалистом по вопросам, связанным с Украиной.



В октябре 2019 Виндман свидетельствовал в Конгрессе против Трампа. По поводу скандала вокруг разговора американского и украинского президентов Виндман сказал: "Я не думаю, что было бы уместно требовать, чтобы иностранное правительство расследовало действия гражданина США".



Александра Виндмана вывели из Белого дома в сопровождении военных / Фото The New York Times

Интересно, что вместе с Александром Виндманом Дональд Трамп уволил также и его брата-близнеца . Евгений Виндман работал старшим юристом Совета нацбезопасности и в процедуре импичмента не участвовал. Однако, Трампа это не остановило.

Кроме братьев Виндманов в перечень уволенных лиц попал посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд. Он также свидетельствовал в Конгрессе в процедуре импичмента не в пользу Дональда Трампа.

.... получил ужасное сообщение от своего начальника, человека, которому он сообщил, который публично заявил, что у Виндмана были проблемы с суждением, соблюдением цепочки командования и утечкой информации. Другими словами, «OUT». - Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 8 февраля 2020 г.

Главное об импичменте Трампа

Расследование о возможности импичмента Дональда Трампа началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украине.

В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын вероятного главного конкурента Трампа на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп таки говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Впоследствии из-за украинского скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.