Трамп уволил из Белого дома двух украинцев, потому что они "непослушные"
Президент США Дональд Трамп после победы в процессе об импичменте начал зачищать Белый дом от тех, кто свидетельствовал против него. Первыми пострадали должностные лица украинского происхождения и посол США в Евросоюзе.
Дональд Трамп в твиттере объяснил свое решение уволить работника Совета национальной безопасности Александра Виндмана. К такому шагу американский президент прибег из-за сообщения CNN о том, что Виндмана уволили за показания против Трампа в процедуре импичмента.
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Трамп, конечно, отверг эту информацию, назвав ее фейком. По словам американского президента, Виндман просто плохой работник.
Я его не знаю лично. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих идеальных звонков (очевидно, речь о скандальных разговорах с Владимиром Зеленским – 24 канал) и получил низкую оценку со стороны своего руководителя. Иными словами, "ВОН",
– написал Трамп о ситуации с Виндманом.
Александр Виндман – подполковник Совета национальной безопасности США. Родился в 1975 году в Киеве. Ветеран войны в Ираке. Несмотря на то, что в возрасте 3 лет переехал с родителями в США, свободно владеет украинским. В Белом доме считался специалистом по вопросам, связанным с Украиной.
В октябре 2019 Виндман свидетельствовал в Конгрессе против Трампа. По поводу скандала вокруг разговора американского и украинского президентов Виндман сказал: "Я не думаю, что было бы уместно требовать, чтобы иностранное правительство расследовало действия гражданина США".
Александра Виндмана вывели из Белого дома в сопровождении военных / Фото The New York Times
Интересно, что вместе с Александром Виндманом Дональд Трамп уволил также и его брата-близнеца. Евгений Виндман работал старшим юристом Совета нацбезопасности и в процедуре импичмента не участвовал. Однако, Трампа это не остановило.
Кроме братьев Виндманов в перечень уволенных лиц попал посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд. Он также свидетельствовал в Конгрессе в процедуре импичмента не в пользу Дональда Трампа.
Главное об импичменте Трампа
- Расследование о возможности импичмента Дональда Трампа началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украине.
- В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын вероятного главного конкурента Трампа на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдена.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп таки говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Впоследствии из-за украинского скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
5 февраля Сенат США не проголосовал за импичмент, Дональд Трамп вышел победителем.