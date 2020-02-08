13:02
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус от Трампа. Россия для "чистых" россиян
      Вєсті Кремля
      22:10, 7 февраля
      Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни
      Вєсті.UA
      21:51, 7 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Отношения между Россией и США - наихудшие с момента окончания холодной войны, – дипломат

      96 Читати новину українською
      Посол Салливан рассказал о критически плохих отношениях США с Россией / ukrinform

      Новый посол США в России Джон Салливан сообщил о критических разногласиях России и США. Отношения между странами достигли самой низкой точки с момента окончания холодной войны.

      Поэтому основной задачей посла США в России Джона Салливана является исправление этой ситуации. Об этом он заявил в интервью "РБК".

      Читайте также: США, Евросоюз и Украина призвали Россию допустить наблюдателей ОБСЕ в Крым

      По его словам, трудно сказать, сколько времени нужно для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой. Однако работать над этим следует уже сейчас, не дожидаясь выборов в США в ноябре 2020 года или каких-либо политических событий.

      Совместная работа Соединённых Штатов и России – это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача,
      – отметил дипломат.

      Салливан добавил, что в России и США есть принципиальные разногласия. "Но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной", – добавил посол.

      Дипломат также отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все, чтобы улучшить отношения между двумя странами.

      Что известно о Салливане и его визите в Россию?Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. 5 февраля он вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который ушел в отставку в августе 2019 года.

      Обратите внимание! Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла, который будет работать в Украине. Сейчас его имя остается неизвестным. Однако глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украину полностью устраивает эта кандидатура.

      Когда и где смотреть Оскар-2020: дата и время проведения кинопремии
      сегодня
      1882
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США История Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Фейки, боты и опытные тролли: почему соцсети опасны для украинских военных
      АрміяInform 46
      сегодня , 09:00 Дестабилизация Балкан: как церковь стала оружием России
      Олександр Коваленко 219
      сегодня , 06:43 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Альона Захарова 559
      7 февраля , 18:53 Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции
      136
      сегодня , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 1029
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук