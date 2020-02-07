В США определились с кандидатурой посла в Украине, – Пристайко

Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла, который будет работать в Украине. Сейчас его имя остается неизвестным.

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что Украину полностью устраивает кандидатура на должность нового посла США, сообщает УНИАН.

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Пристайко рассказал, что во время визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео украинская сторона была проинформирована, что уже завершена работа по определению кандидатуры нового посла США в Украине.

Мы уже знаем конкретно, какой человек будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине,

– сказал Пристайко.

Глава МИД надеется, что в ближайшее время новый американский посол приедет в Украину.

Как назначают послов в США?

В США послов назначает президент, но кандидатуру посла еще предстоит утвердить Сенату – верхней палате Конгресса.

Сейчас временно поверенной в делах США в Украине назначена Кристина Квин.

Что известно о Кристине Квин?

Родилась и выросла в Калифорнии, по образованию политолог, магистр по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.



С 2013 года по апрель 2019 года работала исполняющей обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже, еще раньше работала в Таиланде и Великобритании, в Москве и Брюсселе.



Кристина Квин уже была поверенной в делах США в Украине – после скандального увольнения посла Мари Йованович. Квин прибыла в Киева 28 мая и работала главой миссии до назначения Тейлора в июне.