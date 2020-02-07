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      У США визначилися з кандидатурою посла в Україні, – Пристайко

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      Вашингтон визначився з кандидатурою нового посла / Пресслужба Кабміну

      Вашингтон уже визначився з кандидатурою нового посла, який працюватиме в Україні. Наразі його ім’я залишається невідомим.

      Глава МЗС Вадим Пристайко наголосив, що Україну повністю влаштовує кандидатура на посаду нового посла США, повідомляє УНІАН.

      Зверніть увагу: Слідчі Держдепу прийшли до посольства США в Україні: що треба знати

      Пристайко розповів, що під час візиту в Україну державного секретаря США Майка Помпео українську сторону було поінформовано, що вже завершена робота щодо визначення кандидатури нового посла США в Україні.

      Ми вже знаємо конкретно, яка людина буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якомога швидше почати роботу з новим послом Сполучених Штатів в Україні,
      – сказав Пристайко.

      Глава МЗС сподівається, що найближчим часом новий американський посол приїде в Україну.

      Як призначають послів у США?У США послів призначає президент, але кандидатуру посла ще має затвердити Сенат – верхня палата Конгресу.

      Наразі тимчасово повіреною у справах США в Україні призначена Крістіна Квін.

      Що відомо про Крістіну Квін?Народилася і виросла в Каліфорнії, за освітою політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

      З 2013 року по квітень 2019 року працювала виконувачкою обов’язків заступника голови місії у посольстві США в Парижі, ще раніше працювала в Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі.

      Крістіна Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після скандального звільнення пані посла Марі Йованович. Квін прибула до Києва 28 травня та працювала головою місії до призначення Тейлора у червні.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини США МЗС України Вадим Пристайко
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