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      США, Евросоюз и Украина призвали Россию допустить наблюдателей ОБСЕ в Крым

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      Наблюдатели ОБСЕ должны иметь полный доступ к Крыму / opinionua.com

      Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны получить полный доступ к оккупированному Россией Крыму. А также и к российско-украинской границе на Донбассе, куда наблюдателей не допускают поддерживаемые Россией вооруженные формирования.

      Такое совместное заявление сделали 6 февраля в Вене делегации США, Евросоюза и Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщил "Укринформ".

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      В частности, делегация Евросоюза заявила следующее: "СММ должна получить безопасный, свободный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом".

      Речь об аннексированном Крыме, а также и о российско-украинской государственной границе. Так как именно в доступе к границе наблюдателям "систематически отказывают поддерживаемые Россией вооруженные формирования". 

      Россия препятствует работе Специальной мониторинговой миссии, запрещая ей доступ к Крыму и ограничивая движение наблюдателей на местах,
      – подтвердил Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. 

      Делегация США отметила, что Штаты "приветствовали бы дополнительную отчетность о ситуации в Крыму, а также на Черном и Азовском морях". 

      Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в своем выступлении напомнил, что мандат наблюдательной миссии ОБСЕ охватывает всю территорию Украины – безусловно, включая Крым.

      Вместо этого сейчас есть патрули ОБСЕ только у административной границы с оккупированным полуостровом, но не в самом Крыме.

      Тем временем в Госдуме России сравнили оккупацию Крыма с традиционным браком

      Вилла за 200 миллионов евро: кто из олигархов стал соседом Ахметова во Франции
      6 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Новости США ОБСЕ Оккупированные территории Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
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