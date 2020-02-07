США, Евросоюз и Украина призвали Россию допустить наблюдателей ОБСЕ в Крым

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны получить полный доступ к оккупированному Россией Крыму. А также и к российско-украинской границе на Донбассе, куда наблюдателей не допускают поддерживаемые Россией вооруженные формирования.

Такое совместное заявление сделали 6 февраля в Вене делегации США, Евросоюза и Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщил " Укринформ ".

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В частности, делегация Евросоюза заявила следующее: "СММ должна получить безопасный, свободный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом".

Речь об аннексированном Крыме, а также и о российско-украинской государственной границе. Так как именно в доступе к границе наблюдателям " систематически отказывают поддерживаемые Россией вооруженные формирования ".

Россия препятствует работе Специальной мониторинговой миссии, запрещая ей доступ к Крыму и ограничивая движение наблюдателей на местах,

– подтвердил Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Делегация США отметила, что Штаты "приветствовали бы дополнительную отчетность о ситуации в Крыму, а также на Черном и Азовском морях".

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в своем выступлении напомнил, что мандат наблюдательной миссии ОБСЕ охватывает всю территорию Украины – безусловно, включая Крым. Вместо этого сейчас есть патрули ОБСЕ только у административной границы с оккупированным полуостровом, но не в самом Крыме .