В российской Госдуме предложили закрепить в конституции страны понятие брака мужчины и женщины, сравнив его при этом с аннексией украинского Крыма.

Традиционный брак – неприкосновенен. Так считает вицеспикер Госдумы РФ и вице-президент ПАСЕ Петр Толстой, пишет российский "Интерфакс".

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Российский политик утверждает, что этому вредит проект закона о профилактике домашнего насилия.

Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, именно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России,

– сказал он.

Толстой утверждает, что такое нововведение создаст барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ.

Что известно о Петре Толстом