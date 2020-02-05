В Госдуме России сравнили оккупацию Крыма с традиционным браком
В российской Госдуме предложили закрепить в конституции страны понятие брака мужчины и женщины, сравнив его при этом с аннексией украинского Крыма.
Традиционный брак – неприкосновенен. Так считает вицеспикер Госдумы РФ и вице-президент ПАСЕ Петр Толстой, пишет российский "Интерфакс".
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Российский политик утверждает, что этому вредит проект закона о профилактике домашнего насилия.
Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, именно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России,
– сказал он.
Толстой утверждает, что такое нововведение создаст барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ.
Что известно о Петре Толстом
- Петр Толстой – российский политик, который начинал свою карьеру как пропагандист. Ранее был телеведущим различных программ на российском "Первом канале". И с октября 2016 года занимает пост вицеспикера Госдумы России.
- Своей службой Путину как пропагандист Толстой поднялся до того, что его включили в высший совет пропрезидентской партии "Единая Россия". Даже в России его по праву называют "рупором Кремля".
- Толстой является праправнуком русского писателя Льва Толстого, однако более ярким моментом его биографии стал ряд скандалов, связанных со средневековыми взглядами политика. Его считают открытым антисемитом и гомофобом.
- Его же избрали вицеспикером ПАСЕ во втором туре. В первом туре Толстой не набрал необходимого количества голосов. К слову, делал скандальные заявления Петр Толстой и непосредственно на заседаниях ПАСЕ. В частности, реагируя на возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею, он заявил, что "никто и никогда не будет иметь права давать какие-то уроки России".