У Держдумі Росії порівняли окупацію Криму з традиційним шлюбом
В російській Держдумі запропонували закріпити в конституції країни поняття шлюбу чоловіка з жінки, порівнявши його при цьому із анексією українського Криму.
Традиційний шлюб – недоторканний. Так вважає віцеспікер Держдуми РФ і віцепрезидент ПАРЄ Петро Толстой, пише російський "Інтерфакс".
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Російський політик стверджує, що цьому шкодить проєкту закону про профілактику домашнього насильства.
Такі недоторканні речі, як традиційний шлюб і сім'я, повинні бути закріплені в Конституції, саме так, як у 2014 році ми закріпили в Конституції приналежність Криму Росії,
– сказав він.
Толстой стверджує, що таке нововведення створить бар'єр для спроб прописати окремі, додаткові права для ЛГБТ.
Що відомо про Петра Толстого
- Петро Толстой – російський політик, який починав свою кар'єру як пропагандист. Раніше був телеведучим різних програм на російському "Першому каналі". Та з жовтня 2016 року займає пост віцеспікера Держдуми Росії.
- Своєю службою Путіну як пропагандист Толстой дожився до того, що його включили до вищої ради пропрезидентської партії "Єдина Росія". Навіть у Росії його по праву називають "рупором Кремля".
- Толстой є праправнуком російського письменника Льва Толстого, однак яскравішим моментом його біографії стала низка скандалів, пов'язаних з середньовічними поглядами політика. Його вважають відкритим антисемітом та гомофобом.
- Його таки обрали віцеспікером ПАРЄ у другому турі. У першому турі Толстой не набрав необхідної кількості голосів. До слова, робив скандальні заяви Петро Толстой і безпосередньо на засіданнях ПАРЄ. Зокрема, реагуючи на повернення російської делегації до Парламентської асамблеї, він заявив, що "ніхто і ніколи не матиме права давати якісь уроки Росії".