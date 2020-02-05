У Держдумі Росії порівняли окупацію Криму з традиційним шлюбом

В російській Держдумі запропонували закріпити в конституції країни поняття шлюбу чоловіка з жінки, порівнявши його при цьому із анексією українського Криму.

Традиційний шлюб – недоторканний. Так вважає віцеспікер Держдуми РФ і віцепрезидент ПАРЄ Петро Толстой, пише російський "Інтерфакс".

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Російський політик стверджує, що цьому шкодить проєкту закону про профілактику домашнього насильства.

Такі недоторканні речі, як традиційний шлюб і сім'я, повинні бути закріплені в Конституції, саме так, як у 2014 році ми закріпили в Конституції приналежність Криму Росії,

– сказав він.

Толстой стверджує, що таке нововведення створить бар'єр для спроб прописати окремі, додаткові права для ЛГБТ.

Що відомо про Петра Толстого