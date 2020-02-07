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      США, Євросоюз та Україна закликали Росію допустити спостерігачів ОБСЄ в Крим

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      Спостерігачі ОБСЄ повинні мати повний доступ до Криму / opinionua.com

      Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні отримати повний доступ до окупованого Росією Криму. А також і до українсько-російського кордону на Донбасі, куди спостерігачів не допускають підтримувані Росією збройні формування.

      Таку спільну заяву зробили 6 лютого у Відні делегації США, Євросоюзу та України на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Про це повідомив "Укрінформ".

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      Зокрема, делегація Євросоюзу заявила наступне: "СММ повинна отримати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України відповідно до її мандату".

      Мовиться про анексований Крим, а також і про українсько-російський державний кордон. Адже саме у доступі до кордону спостерігачам "систематично відмовляють підтримувані Росією збройні формування". 

      Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії, забороняючи їй доступ до Криму та обмежуючи рух спостерігачів на місцях,
      – підтвердив Голова місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. 

      Делегація США наголосила, що Штати "вітали б додаткове звітування про ситуацію в Криму, а також на Чорному та Азовському морях". 

      Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк у своєму виступі нагадав, що мандат спостережної місії ОБСЄ охоплює всю територію України – безумовно, включно з Кримом.

      Натомість зараз маємо лише патрулі ОБСЄ біля адміністративної межі з окупованим півостровом, але не в самому Криму. 

      Тим часом у Держдумі Росії порівняли окупацію Криму з традиційним шлюбом

      Селена Гомес знялася в провокативній зйомці для глянцю: еротичні кадри
      6 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Окуповані території ОБСЄ Новини США Євросоюз
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