США, Євросоюз та Україна закликали Росію допустити спостерігачів ОБСЄ в Крим

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні отримати повний доступ до окупованого Росією Криму. А також і до українсько-російського кордону на Донбасі, куди спостерігачів не допускають підтримувані Росією збройні формування.

Таку спільну заяву зробили 6 лютого у Відні делегації США, Євросоюзу та України на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Про це повідомив "Укрінформ".

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Зокрема, делегація Євросоюзу заявила наступне: "СММ повинна отримати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України відповідно до її мандату".

Мовиться про анексований Крим, а також і про українсько-російський державний кордон. Адже саме у доступі до кордону спостерігачам "систематично відмовляють підтримувані Росією збройні формування".

Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії, забороняючи їй доступ до Криму та обмежуючи рух спостерігачів на місцях,

– підтвердив Голова місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

Делегація США наголосила, що Штати "вітали б додаткове звітування про ситуацію в Криму, а також на Чорному та Азовському морях".

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк у своєму виступі нагадав, що мандат спостережної місії ОБСЄ охоплює всю територію України – безумовно, включно з Кримом. Натомість зараз маємо лише патрулі ОБСЄ біля адміністративної межі з окупованим півостровом, але не в самому Криму.

Тим часом у Держдумі Росії порівняли окупацію Криму з традиційним шлюбом