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      Ситуація ще гірша, ніж кажуть, – Чубаров про проблеми з водою в Криму

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      Чубаров прокоментував проблеми з водою в Криму / Фото 24 каналу

      В анексованому Росією Криму назріває велика екологічна катастрофа через брак питної води. Реально ситуація навіть гірша, ніж про це кажуть окупанти. У Сімферополі води вистачить максимум на 3 місяці, а в Алушті та Ялті – ще менше.

      Про складну ситуацію з водою на українському півострові розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Обозреватель".

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      "До 100 днів запас води у Сімферополі. Ще гірша ситуація в містах ПБК, зокрема в Ялті та Алушті", – сказав Чубаров.

      За словами глави Меджлісу, сподівання кримчан на дощі восени та сніг взимку не виправдалися. Тому водосховища на окупованому півострові зовсім обміліли.

      Водночас Чубаров зауважив, що в анексованому Криму немає жодної "гуманітарної катастрофи", адже запаси питної води – достатні.

      Щоб забезпечувати людей, води у Криму достатньо. Не вистачає джерел води для господарської діяльності, не вистачає для військових об'єктів... Щоб ніхто нас не намагався змусити подавати воду, мовляв, "там гуманітарна катастрофа". Жодної гуманітарної катастрофи у Криму з точки зору забезпечення водою – немає!
      – наголосив він.

      Глава Меджлісу додав, що згідно із міжнародним правом повну відповідальність за всі проблеми на окупованій території несе країна-окупант. Відтак, саме росіяни "несуть відповідальність" за екологічні проблеми в Криму.

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      Що відомо про проблеми з водою в Криму?

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після російської анексії у 2014 році постачання припинили.
      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. У наступному році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро. Окрім того, через нестачу прісної води ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
      • У січні 2020 року так званий голова Держкомітету з водного господарства та меліорації окупованого Криму Ігоя Вайль заявив, що води на півострові вистачить на 90 – 100 днів. Через це Росія може почати маніпуляції і вимагати від України відновити водопостачання на півострів. Проте Київ переконує: подачу води в Крим відновлять тільки після деокупації.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Екологія Рефат Чубаров Україна – Росія
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