Ситуація ще гірша, ніж кажуть, – Чубаров про проблеми з водою в Криму

В анексованому Росією Криму назріває велика екологічна катастрофа через брак питної води. Реально ситуація навіть гірша, ніж про це кажуть окупанти. У Сімферополі води вистачить максимум на 3 місяці, а в Алушті та Ялті – ще менше.

Про складну ситуацію з водою на українському півострові розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Обозреватель".

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"До 100 днів запас води у Сімферополі. Ще гірша ситуація в містах ПБК, зокрема в Ялті та Алушті", – сказав Чубаров.

За словами глави Меджлісу, сподівання кримчан на дощі восени та сніг взимку не виправдалися. Тому водосховища на окупованому півострові зовсім обміліли.

Водночас Чубаров зауважив, що в анексованому Криму немає жодної "гуманітарної катастрофи", адже запаси питної води – достатні.

Щоб забезпечувати людей, води у Криму достатньо. Не вистачає джерел води для господарської діяльності, не вистачає для військових об'єктів... Щоб ніхто нас не намагався змусити подавати воду, мовляв, "там гуманітарна катастрофа". Жодної гуманітарної катастрофи у Криму з точки зору забезпечення водою – немає!

– наголосив він.

Глава Меджлісу додав, що згідно із міжнародним правом повну відповідальність за всі проблеми на окупованій території несе країна-окупант. Відтак, саме росіяни "несуть відповідальність" за екологічні проблеми в Криму.

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Що відомо про проблеми з водою в Криму?