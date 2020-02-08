Відносини між Росією та США – найгірші з моменту закінчення холодної війни, – дипломат
Новий посол США в Росії Джон Салліван повідомив про критичні розбіжності Росії та Сполучених Штатів. Відносини між країнами досягли найнижчої точки з моменту закінчення холодної війни.
Тому основним завданням посла США у Росії Джона Саллівана є виправлення цієї ситуації. Про це він заявив в інтерв’ю "РБК".
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За його словами, важко сказати, скільки часу потрібно для налагодження відносин між Вашингтоном та Москвою. Однак працювати над цим слід вже зараз, не чекаючи виборів у США в листопаді 2020 року або якихось інших політичних подій.
Спільна робота Сполучених Штатів і Росії – це сьогодні абсолютна необхідність і моє пріоритетне завдання,
– зазначив дипломат.
Салліван додав, що у Росії та США є принципові розбіжності. "Але це не означає, що у нас немає обов’язку підтримувати контакти з іншою стороною", – додав посол.
Дипломат також зазначив, що президент Дональд Трамп доручив йому зробити все, щоб покращити відносини між двома країнами.
Що відомо про Саллівана та його візит у Росію? Новий посол США в Росії Джон Салліван прибув до Москви у середині січня. 5 лютого він вручив президенту Володимиру Путіну вірчі грамоти. Салліван змінив на посту Джона Хантсмана, який пішов у відставку у серпні 2019 року.
Зверніть увагу! Вашингтон уже визначився з кандидатурою нового посла, який працюватиме в Україні. Наразі його ім’я залишається невідомим. Однак глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україну повністю влаштовує ця кандидатура.