Буллинг в Украине – что это, его виды и как с ним бороться

Все чаще приходится слышать о буллинге в украинских школах, о случаях жестоких драк между школьниками, а иногда к травле прибегают еще и взрослые.

Что такое буллинг?

Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое унижает, запугивает и часто сопровождается физическим насилием.

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Действенные советы родителям, как выявить или противостоять буллингу дают в Минздраве.

Признаки буллинга:

у ребенка нет друзей; ребенок боится идти в школу; имеет низкую самооценку; у ребенка появляются испорченные вещи; ребенок сам наносит себе повреждения; печальный после общения в социальных сетях.

В таком случае родителям и руководителям стоит поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.

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Смотрите видео, как выявить буллинг:

Виды буллинга

Обычно термином "буллинг" описывают травлю среди учеников, однако встречаются случаи травли школьников учителями, а иногда и учителя учениками.

Среди учащихся; Травля ученика учителем; Травля учителя учащимися; Травля учителя в педагогическом коллективе (моббинг)



Что такое буллинг и как ему противостоять

Что такое кибербуллинг

Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг".

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Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" булера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное.

Булер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.

Кибербуллинг стало возможным с развитием новейших технологий

Как противостоять буллингу?

В Украине почти каждый второй ребенок становится жертвой буллинга.

Большинство из них стесняются, что стали жертвой издевательств и никому об этом не говорят.



Как противостоять буллингу: инфографика

Психологи отмечают, что именно поэтому родителям необходимо иметь доверительные отношения с детьми и знать основные признаки, по которым можно выявить буллинг, чтобы поддержать и защитить своего ребенка.

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Больше советов, как прекратить травлю детей в школах, читайте в интервью.