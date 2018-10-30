Буллинг в Украине – что это, его виды и как с ним бороться

Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины
Все чаще приходится слышать о буллинге в украинских школах, о случаях жестоких драк между школьниками, а иногда к травле прибегают еще и взрослые.
Что такое буллинг?
Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое унижает, запугивает и часто сопровождается физическим насилием.
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Действенные советы родителям, как выявить или противостоять буллингу дают в Минздраве.
Признаки буллинга:
- у ребенка нет друзей;
- ребенок боится идти в школу;
- имеет низкую самооценку;
- у ребенка появляются испорченные вещи;
- ребенок сам наносит себе повреждения;
- печальный после общения в социальных сетях.
В таком случае родителям и руководителям стоит поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.
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Смотрите видео, как выявить буллинг:
Виды буллинга
Обычно термином "буллинг" описывают травлю среди учеников, однако встречаются случаи травли школьников учителями, а иногда и учителя учениками.
- Среди учащихся;
- Травля ученика учителем;
- Травля учителя учащимися;
- Травля учителя в педагогическом коллективе (моббинг)
Что такое буллинг и как ему противостоять
Что такое кибербуллинг
Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг".
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Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" булера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное.
Булер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.
Кибербуллинг стало возможным с развитием новейших технологий
Как противостоять буллингу?
В Украине почти каждый второй ребенок становится жертвой буллинга.
Большинство из них стесняются, что стали жертвой издевательств и никому об этом не говорят.
Как противостоять буллингу: инфографика
Психологи отмечают, что именно поэтому родителям необходимо иметь доверительные отношения с детьми и знать основные признаки, по которым можно выявить буллинг, чтобы поддержать и защитить своего ребенка.
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Больше советов, как прекратить травлю детей в школах, читайте в интервью.