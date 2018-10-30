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      Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины

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      Буллинг в Украине – что это, его виды и как с ним бороться
      Буллинг в Украине – что это, его виды и как с ним бороться / 24 Канал

      Все чаще приходится слышать о буллинге в украинских школах, о случаях жестоких драк между школьниками, а иногда к травле прибегают еще и взрослые.

      Что такое буллинг?

      Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое унижает, запугивает и часто сопровождается физическим насилием.

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      Действенные советы родителям, как выявить или противостоять буллингу дают в Минздраве.

      Признаки буллинга:

      1. у ребенка нет друзей;
      2. ребенок боится идти в школу;
      3. имеет низкую самооценку;
      4. у ребенка появляются испорченные вещи;
      5. ребенок сам наносит себе повреждения;
      6. печальный после общения в социальных сетях.

      В таком случае родителям и руководителям стоит поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.

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      Смотрите видео, как выявить буллинг:

      Виды буллинга

      Обычно термином "буллинг" описывают травлю среди учеников, однако встречаются случаи травли школьников учителями, а иногда и учителя учениками.

      1. Среди учащихся;
      2. Травля ученика учителем;
      3. Травля учителя учащимися;
      4. Травля учителя в педагогическом коллективе (моббинг)

      булінг що таке булінг
      Что такое буллинг и как ему противостоять

      Что такое кибербуллинг

      Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг".

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      Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" булера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное.

      Булер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.

      Булінг кібербулінгКибербуллинг стало возможным с развитием новейших технологий

      Как противостоять буллингу?

      В Украине почти каждый второй ребенок становится жертвой буллинга.

      Большинство из них стесняются, что стали жертвой издевательств и никому об этом не говорят.

      Булінг ознаки булінгу як протистояти булінгу
      Как противостоять буллингу: инфографика

      Психологи отмечают, что именно поэтому родителям необходимо иметь доверительные отношения с детьми и знать основные признаки, по которым можно выявить буллинг, чтобы поддержать и защитить своего ребенка.

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      Больше советов, как прекратить травлю детей в школах, читайте в интервью.

      Теги: Новости Украины Здоровье Советы Дети и несовершеннолетние Дети Образование Стресс Психология
      Источник: 24 Канал
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