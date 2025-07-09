В зависимости от образования, должности и возраста, контракты предусматривают разные Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

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Виды контрактов для службы

Военная служба по контракту открыта для всех желающих украинцев, которые хотят защищать государство в рядах ВСУ. Контракт позволяет выбрать должность, подразделение, обучение, а также дает социальные гарантии и денежное обеспечение.

Виды контрактов и сроки:

для лиц рядового состава – 3 года, для сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

Связанные с образованием:

для курсантов военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений – время обучения в учебном заведении.

для военнослужащих, которые закончили военные учебные заведения и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава – 5 лет;

для лиц офицерского состава из числа военнослужащих, которые закончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели: летные специальности – 10 лет; другие – 5 лет.

Также для граждан, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса – от 2 до 5 лет; других граждан – от 1 до 5 лет.

для граждан Украины, которые получили медицинское или психологическое образование и которые принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности – 1 год.

Для людей от 18 до 25 лет:

для лиц рядового, сержантского и старшинского состава, которые принимаются на военную службу по контракту, из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет – 1 год.

для граждан Украины, в возрасте от 18 до 24 лет по проекту "Контракт 18-24" – 1 год.

Также указано, что для военных, у которых во время военного положения завершился срок контрактной службы, исполнение обязанностей продолжается до принятия решения о демобилизации.