За ним стоят FPV-пилоты подразделения "Ветролом" Третьей штурмовой бригады, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 3 ОШБр.

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Оккупанты под мощной "раздачей" на Харьковщине

Отмечается, что воины попали в ПТРК Bulsae-4, который двигался, а также сожгли российский бронеавтомобиль "Урал" и поразили спрятанный КамАЗ.

Пехоте оккупантов тоже изрядно досталось. Пилоты дронов нанесли удары по дому, где находились вражеские солдаты. Также они атаковали замаскированные укрытия, выкуривая россиян оттуда.

Поражение техники и сил противника на Харьковщине: смотрите видео

Справка: Bulsae-4 – это северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс. Точных данных о характеристиках машины нет. В отдельных источниках дальность поражения комплекса оценивают в пределах 10 – 25 километров.

К слову, 29 ноября украинские защитники нанесли удары по трем российским радиолокационным комплексам в оккупированном Крыму. Уничтожено РЛС "Каста-2е2" и две РЛС "Подлет".