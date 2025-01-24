Его планируют построить неподалеку от Вашингтона в штате Вирджиния. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek и Daily Mail.

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Что известно о проекте лакшери-бункера

Американская компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) разработала проект бункера Aerie, предназначенного для защиты 625 самых богатых людей мира от глобальных катастроф и политической нестабильности. Стоимость проекта составляет 300 миллионов долларов.

Aerie построят в штате Вирджиния, недалеко от Вашингтона. Укрытие рассчитано на выдерживание электромагнитных импульсов от ядерного взрыва, сохраняя при этом уровень комфорта, соответствующий роскошным отелям. В бункере будут ресторанные зоны, бассейн, боулинг, скалодром, а также современные медицинские комплексы с использованием искусственного интеллекта.

Компания предлагает четыре уровня членства в Aerie, каждый из которых предусматривает разный доступ к эксклюзивным привилегиям. Самый низкий уровень смогут позволить "умеренно успешные руководители компаний", тогда как самый высокий доступен только по приглашению.

Справка: Идея создания Aerie возникла после трагического случая, когда клиент SAFE, несмотря на миллионы расходов на собственную безопасность, погиб во время стрельбы на публичном мероприятии.

Первый осмотр бункера запланирован на 2026 год, однако завершение строительства может занять несколько лет. В планах SAFE – создание сети подобных укрытий в 50 городах США и строительство 1000 бункеров по всему миру.