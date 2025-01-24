По приказу, трансгендерные женщины должны быть переведены в мужские исправительные учреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что предусматривает решение Трампа относительно трансгендерных заключенных

Трамп распорядился, что трансгендерных женщин заключали в мужских тюрьмах. Их в частности будет ограничено в медицинской помощи, что касается изменения пола.

Это решение касается также задержанных иммигрантов и является частью масштабной инициативы Трампа, направленной на ограничение государственного признания гендерной идентичности только биологическим полом при рождении.

В 2022 году федеральный окружной судья в Иллинойсе приказал бюро провести операцию по смене пола для заключенного-трансгендера после того, как обнаружил, что отказ в процедуре, скорее всего, является нарушением восьмой поправки, которая также гарантирует право на необходимую медицинскую помощь.

Исполнительный приказ господина Трампа под названием "Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановления биологической правды федеральному правительству" требует переселения только трансгендерных женщин, а не трансгендерных мужчин.

Приказ в частности требует прекращения любой медицинской помощи в связи со сменой пола, утверждая, что федеральные средства не должны тратиться "на любые медицинские процедуры, лечение или лекарства с целью приведения внешнего вида заключенного к лицу противоположного пола".

Реакция общества и правозащитников

Женский фронт освобождения, который выступает за однополые тюрьмы и определяет женщин по полу при рождении, приветствовал эту инициативу, назвав ее "большой победой". В то же время правозащитники и сторонники трансгендерного сообщества раскритиковали решение, заявляя, что оно создает опасность для таких заключенных.

Шеннон Минтер из Национального центра прав лесбиянок выразила опасения, что такая политика приведет к нападениям и изнасилованиям.

Юридические эксперты подчеркивают, что решение может быть обжаловано в судах, ведь законы США обязывают правительство защищать заключенных от насилия и предоставлять необходимую медицинскую помощь.

В 2022 году федеральный окружной судья в Иллинойсе приказал бюро провести операцию по смене пола для заключенного-трансгендера после того, как обнаружил, что отказ в процедуре, скорее всего, является нарушением восьмой поправки, которая также гарантирует право на необходимую медицинскую помощь.

Эксперты отмечают, что решение Трампа может ухудшить положение уязвимых групп в системе правосудия, а также противоречит предыдущим решением Верховного суда, которые признают право заключенных на защиту от насилия.

Американская медицинская ассоциация говорит, что лечение, которое "подтверждает пол или лечит гендерную дисфорию", может быть необходимым с медицинской точки зрения. Такие методы лечения могут включать психологическое консультирование, хирургические процедуры и гормональную терапию. В частности, эстроген имеет несколько эффектов, которых стремятся многие транс-женщины, включая рост груди, уменьшение волос на теле и перераспределение жира в организме. Прекращение лечения может отменить эти эффекты.

Опросы и другие исследования указывают, что трансгендеры по всей стране сталкиваются с особенно жестоким отношением в системе уголовного правосудия. Во время заключения их часто размещают в соответствии с полом, определенной при рождении.

Им оказывают некачественную медицинскую помощь и часто размещают в одиночных камерах "для безопасности".

Одна трансгендерная женщина госпожа Тасаки сказала, что в тюрьме ее держали в изоляции и даже не позволяли мыться.

Осенью прошлого года во Флориде тюремные чиновники заставляли трансгендерных женщин стричь волосы, сдавать свои бюстгальтеры и преодолевать строгие требования, чтобы получить медицинскую помощь связанную с их гендерной идентичностью.

Сколько трансгендеров в тюрьмах США

По данным федерального Бюро тюрем, трансгендерные женщины составляют около 15% всех женщин-заключенных в США, хотя в целом трансгендеры составляют менее 1% взрослого населения страны. Из примерно 144 000 заключенных мужчин – 750 мужчин-трансгендеров.

Эксперты указывают на исследования, которые показывают, что трансгендерные лица чаще привлекают внимание правоохранительных органов. Они также чаще сталкиваются с отторжением в семье и экономическими трудностями.

При этом трансгендерные заключенные в 10 раз чаще становятся жертвами сексуального насилия по сравнению с другими заключенными.