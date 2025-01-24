За наказом, трансгендерні жінки мають бути переведені до чоловічих виправних установ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що передбачає рішення Трампа щодо трансгендерних в'язнів

Трамп розпорядився, що трансгендерних жінок ув'язнювали у чоловічих в'язницях. Їх зокрема буде обмежено у медичній допомозі, що стосується зміни статі.

Це рішення стосується також затриманих іммігрантів і є частиною масштабної ініціативи Трампа, спрямованої на обмеження державного визнання гендерної ідентичності лише біологічною статтю при народженні.

У 2022 році федеральний окружний суддя в Іллінойсі наказав бюро провести операцію зі зміни статі для ув’язненого-трансгендера після того, як виявив, що відмова в процедурі, швидше за все, є порушенням восьмої поправки, яка також гарантує право на необхідну медичну допомогу.

Виконавчий наказ пана Трампа під назвою "Захист жінок від екстремізму гендерної ідеології та відновлення біологічної правди федеральному уряду" вимагає переселення лише трансгендерних жінок, а не трансгендерних чоловіків.

Наказ зокрема вимагає припинення будь-якої медичної допомоги у зв’язку зі зміною статі, стверджуючи, що федеральні кошти не повинні витрачатися "на будь-які медичні процедури, лікування чи ліки з метою приведення зовнішнього вигляду ув’язненого до особи протилежної статі".

Реакція суспільства та правозахисників

Жіночий фронт визволення, який виступає за одностатеві тюрми та визначає жінок за статтю при народженні, привітав цю ініціативу, назвавши її "великою перемогою". Водночас правозахисники та прихильники трансгендерної спільноти розкритикували рішення, заявляючи, що воно створює небезпеку для таких ув’язнених.

Шеннон Мінтер із Національного центру прав лесбійок висловила побоювання, що така політика призведе до нападів та зґвалтувань.

Юридичні експерти підкреслюють, що рішення може бути оскаржене в судах, адже закони США зобов’язують уряд захищати в’язнів від насильства та надавати необхідну медичну допомогу.

У 2022 році федеральний окружний суддя в Іллінойсі наказав бюро провести операцію зі зміни статі для ув’язненого-трансгендера після того, як виявив, що відмова в процедурі, швидше за все, є порушенням восьмої поправки, яка також гарантує право на необхідну медичну допомогу.

Експерти наголошують, що рішення Трампа може погіршити становище вразливих груп у системі правосуддя, а також суперечить попереднім рішенням Верховного суду, які визнають право ув’язнених на захист від насильства.

Американська медична асоціація каже, що лікування, яке "підтверджує стать або лікує гендерну дисфорію", може бути необхідним з медичної точки зору. Такі методи лікування можуть включати психологічне консультування, хірургічні процедури та гормональну терапію. Зокрема, естроген має кілька ефектів, яких прагнуть багато транс-жінок, включаючи ріст грудей, зменшення волосся на тілі та перерозподіл жиру в організмі. Припинення лікування може скасувати ці ефекти.

Опитування та інші дослідження вказують, що трансгендери по всій країні стикаються з особливо жорстоким ставленням у системі кримінального правосуддя. Під час ув'язнення їх часто розміщують відповідно до статі, визначеної при народженні.

Їм надають неякісну медичну допомогу та часто розміщують в одиночних камерах "задля безпеки".

Одна трансгендерна жінка пані Тасакі сказала, що у в'язниці її тримали в ізоляції та навіть не дозволяли митися.

Восени минуллого року у Флориді в'язничні чиновники змушували трансгендерних жінок стригти волосся, здавати свої бюстгальтери та долати суворіші вимоги, аби отримати медичну допомогу пов'язану з їхньою гендерною ідентичністю.

Скільки трансгендерів у в'язницях США

За даними федерального Бюро в'язниць, трансгендерні жінки складають близько 15% усіх жінок-ув’язнених у США, хоча загалом трансгендери становлять менше 1% дорослого населення країни. З приблизно 144 000 ув'язнених чоловіків – 750 чоловіків-трансгендерів.

Експерти вказують на дослідження, які показують, що трансгендерні особи частіше привертають увагу правоохоронних органів. Вони також частіше стикаються з відторгненням у сім'ї та економічними труднощами.

При цьому трансгендерні ув’язнені в 10 разів частіше стають жертвами сексуального насильства порівняно з іншими ув’язненими.