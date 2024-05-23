Об этом рассказал во время интервью в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он также добавил, что Путин не пускает своих двойников в бункеры, передает 24 Канал.

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Путин прячется в подземельях

Юсов сообщил, что российский президент имеет несколько бункеров. Информация о них известна Главному управлению разведки и постоянно обновляется. В то же время в разведке не стали говорить, какое именно количество бункеров имеет Путин.

Но понятно, что у него один из позывных это "бункерный". Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в этих глубоких подземельях,

– добавил Юсов.

Представитель разведки также сообщил, что в свои бункеры Путин не пускает двойников. Зато российский президент отправляет их на задание, где не так безопасно.

Путин и его бункеры: что известно