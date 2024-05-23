Про це розповів під час інтерв'ю в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов. Він також додав, що Путін не пускає своїх двійників у бункери, передає 24 Канал.
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Путін ховається у підземеллях
Юсов повідомив, що російський президент має кілька бункерів. Інформація про них відома Головному управлінню розвідки й постійно оновлюється. Водночас у розвідці не стали говорити, яку саме кількість бункерів має Путін.
Але зрозуміло, що у нього один з позивних це "бункерний". Він полюбляє це діло, як Граф Дракула ховається у цих глибоких підземеллях,
– додав Юсов.
Представник розвідки також повідомив, що у свої бункери Путін не пускає двійників. Натомість російський президент відправляє їх на завдання, де не так безпечно.
Путін і його бункери: що відомо
- Від початку повномасштабного вторгнення Путін все більше часу почав проводити у своїх бункерах. Одним із таких є величезне сховище у Геленджику, що в Краснодарському краї Росії. Журналісти неодноразово публікували різні розслідування.
- Так, у 2023 році журналісти The Business Insider заявляли, що у палаці в Геленджику є чималий бункер, у якому Путін ховається найчастіше. Отримавши плани будівництва, журналісти заявили, що палацовим комплексом змійкою проходять два складні тунелі, що слугують життєво важливими сполученнями з підземними структурами. Центральний ліфт спускається на приголомшливу глибину близько 50 метрів, забезпечуючи доступ до цих тунелів.
- І такий бункер у Путіна не один. До прикладу, журналісти також встановили, що російський президент також має укриття й в Москві. Там тунелі рили на глибині до 200 метрів.
- Скільки бункерів має Путін – невідомо. Журналісти якось зауважували, що лише у Москві є щонайменше 5 бункерів, а також у Сибіру, Балашисі, Чехові й Калузі.
- До слова, Путін провів у бункерах весь початок повномасштабного вторгнення. Російський президент майже ні з ким не зустрічався й лише 18 листопада 2022 року він провів засідання Ради безпеки очно, а не онлайн.