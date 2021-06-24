Инцидент произошел 23 июня. Литовское издание пишет, что люди не пострадали и никому не понадобилась помощь медиков.
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Бунт в Литве
Мигранты, живущие в палаточном лагере в Литве, не подчинились пограничникам и начали бунтовать из-за:
- статуса, который им оказали в Литве;
- решения суда, который назначил для них ограничения.
Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, которые призывали их к порядку,
– говорится в сообщении.
Очевидно, когда слова не сработали пограничники начали действовать – они применили к людям слезоточивый газ, а также дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями.
После этого мигранты вернулись к палаткам и успокоились. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.
Детали инцидента
Издание со ссылкой на LRT пишет, что люди начали бунтовать также после того, как на двое суток арестовали двух граждан Ирака. Их посадили за то, что они предоставили неправдивую информацию, заполняя документы на статус беженца.
По словам директора центра Александра Кислова – большинство бунтарей – граждане Ирака. Он также рассказал, что в центре были готовы к возможным нарушениям порядка.
Мигранты в Литве: последние новости
- 17 июня Литва заявила, что хочет построить на границе с Беларусью забор за 15 миллионов евро. Все из-за увеличения количества нелегальных мигрантов из этой страны.
- Ведь по данным литовских пограничников, в 2021 году границу со стороны Беларуси нелегально пересекли почти 400 мигрантов, в основном – граждане Ирака. Это уже в пять раз больше, чем за весь 2020 год.
- Более того, 12 июня несколько десятков белорусов, которые были вынуждены уехать в Литву, расположились на литовско-белорусской границе. Они пытались привлечь внимание к тому, что репрессии в Беларуси продолжаются.
- Тогда они выдвинули ряд требований – заблокировать коммерческое сообщение с Беларусью, оказывать давление на режим Лукашенко, привлечь внимание к тому, что репрессии в Беларуси продолжаются.