Инцидент произошел 23 июня. Литовское издание пишет, что люди не пострадали и никому не понадобилась помощь медиков.

К теме Белорусские беженцы расположились на границе с Литвой: их требования

Бунт в Литве

Мигранты, живущие в палаточном лагере в Литве, не подчинились пограничникам и начали бунтовать из-за:

статуса, который им оказали в Литве;

решения суда, который назначил для них ограничения.

Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, которые призывали их к порядку,

– говорится в сообщении.

Очевидно, когда слова не сработали пограничники начали действовать – они применили к людям слезоточивый газ, а также дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями.

После этого мигранты вернулись к палаткам и успокоились. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.

Детали инцидента

Издание со ссылкой на LRT пишет, что люди начали бунтовать также после того, как на двое суток арестовали двух граждан Ирака. Их посадили за то, что они предоставили неправдивую информацию, заполняя документы на статус беженца.

По словам директора центра Александра Кислова – большинство бунтарей – граждане Ирака. Он также рассказал, что в центре были готовы к возможным нарушениям порядка.

Мигранты в Литве: последние новости