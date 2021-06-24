Інцидент трапився 23 червня. Литовське видання пише, що люди не постраждали й нікому не знадобилась допомога медиків.
До теми Білоруські біженці отаборилися на кордоні з Литвою: їхні вимоги
Протест в Литві
Мігранти, які живуть в наметовому таборі в Литві, не підкорились почали бунтувати через:
- статус, який їм надали у Литві;
- рішення суду, який призначив для них обмеження.
Кілька десятків людей вели себе агресивно, шуміли, намагалися прорватися до виходу з табору, не підкорялися прикордонникам, які закликали їх до порядку,
– мовиться у повідомленні.
Очевидно, коли слова не спрацювали прикордонники почали діяти – вони застосували до людей сльозогінний зага, а також двічі витсрілили у повітря гумовими кулями.
Після цього мігранти повернулись до палаток та заспокоїлись. Нікому з них медична допомога не знадобилась.
Ще одна ймовірна причина бунту
Видання, з посиланням на LRT пише, що люди почали бунтувати також після того, як на дві доби заарештували двох громадянин раку. Їх ув'язнили через те, що вони надали неправу інформацію, заповнюючи документи на статус біженця.
За словами директора центру Олексанадра Кислова – більшість бунтарів – громадяни Іраку. Він також розповів, що вони були готові до можливих порушен порядку.
Мігранти в Литві: останні новини
- 17 червня Литва заявила, що хоче збудувати на кордоні з Білоруссю паркан за 15 мільйонів євро. Все через збільшення кількості нелегальних мігрантів з цієї країни.
- Адже за даними литовських прикордонників, у 2021 році кордон з боку Білорусі нелегально перетнули майже 400 мігрантів, переважно – громадяни Іраку. Це вже вп'ятеро більше ніж за весь 2020 рік.
- 12 червня кілька десятків білорусів, які були змушені виїхати до Литви, отаборилися на литовсько-білоруському кордоні. Вони намагались привернути увагу до того, що репресії в Білорусі тривають.
- Тоді вони висунули ряд вимог – заблокувати комерційне сполучення з Білоруссю, чинити тиск на режим Лукашенка, привернути увагу до того, що репресії в Білорусі тривають.