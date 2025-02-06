Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко. По его словам, этот бунт в России зреет долго.

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Ситуация близка к бунту

Иван Варченко отметил, что есть большое количество социальных вопросов в России, которые надо решать ежедневно. Кремль пытается улаживать все проблемные места, которые постоянно возникают у населения все больше и больше. Хотя они поднимают вес ВПК, но все, что сейчас производят, тратят на войне против Украины. Россия напрасно тратит все деньги, которые им удается консолидировать вокруг военно-промышленного комплекса.

Поэтому здесь процессы зреют существенно во время войны. Я думаю, осознание даже до самой тупой российской головы доходит. Они это чувствуют по ценам, по огромному разрыву между теми, кто работает на военно-промышленный комплекс, пусть это 20 – 30%, и теми двумя третями, четырьмя пятыми, которые не работают на военно-промышленный комплекс,

– сказал он.

Чуть ли не в каждом подъезде уже есть своя история о погибшем на так называемой "сво". Это ускоряет процессы, которые доведут до бунта россиян. Даже россияне, которые работают над ВПК, на которую выделяется огромное количество средств, ставят власти вопрос о том, что будет завтра.

"Поэтому ситуация близка к тому, что на России должны быть бунты, дворцовые заговоры сейчас. Вопрос лишь в закрытости российского информационного пространства. Была бы это более демократическая страна с более понятными средствами массовой информации, мы бы имели тогда доступ к реальной информации", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Сейчас россияне еще живут в вымышленном мире, где они якобы "сильные, как никогда". Однако даже кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что став на путь войны с Украиной, он подписал себе приговор. У него нет места для маневра.

Так же нет места для маневра российскому обществу, если оно не будет использовать те механизмы, которые есть у него в руках. Если у них не осталось демократических механизмов в виде выборов, они ими пренебрегают, то у них остается такой демократический механизм, как революция или в российской версии – бунт,

– отметил эксперт по национальной безопасности.

В истории есть немало примеров, когда горячие сторонники какого-то диктатора были первыми среди тех, кто гнал его. Россия не станет исключением. Те россияне, которые так поддерживали или до сих пор это делают, будут больше всего его ненавидеть.