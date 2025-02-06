Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. За його словами, цей бунт у Росії зріє довго.

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Ситуація близька до бунту

Іван Варченко зазначив, що є велика кількість соціальних питань у Росії, які треба розв'язувати щодня. Кремль намагається залагоджувати усі проблемні місця, які постійно виникають у населення все більше і більше. Хоч вони підіймають вагу ВПК, але все, що зараз виробляють, витрачають на війні проти України. Росія марно витрачає усі гроші, які їм вдається консолідувати довкола воєнно-промислового комплексу.

Тому тут процеси зріють суттєво під час війни. Я думаю, усвідомлення навіть до найтупішої російської голови доходить. Вони це відчувають по цінах, по величезному розриву між тими, хто працює на воєнно-промисловий комплекс, нехай це 20 – 30%, і тими двома третинами, чотирма п'ятими, які не працюють на воєнно-промисловий комплекс,

– сказав він.

Мало не у кожному під'їзді вже є своя історія про загиблого на так званій "сво". Це прискорює процеси, які доведуть до бунту росіян. Навіть росіяни, які працюють над ВПК, на яку виділяється величезна кількість коштів, ставлять владі питання про те, що буде завтра.

"Тому ситуація близька до того, що на Росії мають бути бунти, двірцеві змови зараз. Питання лише у закритості російського інформаційного простору. Була б це більш демократична країна з більш зрозумілими засобами масової інформації, ми б мали тоді доступ до реальної інформації", – підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Зараз росіяни ще живуть у вигаданому світі, де вони нібито "сильні, як ніколи". Однак навіть кремлівський диктатор Владімір Путін розуміє, що ставши на шлях війни з Україною, він підписав собі вирок. У нього немає місця для маневру.

Так само немає місця для маневру російському суспільству, якщо воно не буде використовувати ті механізми, які є в нього в руках. Якщо у них не залишилося демократичних механізмів у вигляді виборів, вони ними нехтують, то у них залишається такий демократичний механізм, як революція або у російській версії – бунт,

– зауважив експерт з національної безпеки.

В історії є чимало прикладів, коли палкі прихильники якогось диктатора були першими серед тих, хто гнав його. Росія не стане винятком. Ті росіяни, які так підтримували або досі це роблять, будуть найбільше його ненавидіти.