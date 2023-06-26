Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, зеки очень слушались своего лидера Евгения Пригожина.
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Жесткая дисциплина среди вагнеровцев
Иван Ступак отметил, что наемники ЧВК "Вагнера" были единственной большой движущей силой, которая давала России хоть какой-нибудь результат на фронте. Не считаясь с большими потерями, вагнеровцы продолжали двигаться.
Жестокая дисциплина. Пригожин подчинил себе зеков, они его слушались с открытыми ротами. Кто не слушался, того расстреливать. Кто нарушал порядок, расстреливали. Кто изменял, прибивали кувалдой. Это было очень эффективно,
– объяснил он.
Вагнеровцы, которые остались на территории Украины, будут под руководством минобороны России. То есть такой дисциплины у них уже не будет. Это хорошая новость для Украины, потому что чем меньше дисциплины у врага, тем лучше для нас.
Были бы "мордобои" в окопах россиян
Бывший работник СБУ предположил, что если бы мятеж Пригожина продлился дольше, хотя бы 5 дней – неделю, среди россиян на фронте было бы больше внутренних конфликтов.
"Они только начали выбирать, а кто же есть "их": минобороны или вагнеровцы, которые ушли "искать справедливости". Чем больше времени прошло бы, тем больше было бы такое расслоение. Как минимум, в окопах были бы "мордобои", – считает Ступак.
Мятеж Пригожина: последние новости
- Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил объяснить, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.
- Главарь вагнеровцев также заявил, что не собирался захватывать власть в Москве. Он подчеркнул, что все действия ЧВК "Вагнера" "были лишь демонстрацией", а не "попыткой свергнуть власть".
- Британские журналисты сообщили, что Евгений Пригожин прекратил "поход" на Москву после того, как российские спецслужбы начали угрожать членам семей лидеров ЧВК "Вагнера".
- СМИ сообщают, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников ЧВК "Вагнера". В частности, известно, что один из таких лагерей уже строится в Осиповичах Могилевской области. Он будет предназначен для 8 тысяч вагнеровцев
- Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" заверила, что у них нет доказательств, свидетельствующих о строительстве лагеря для вагнеровцев в Осиповичском районе Беларуси.