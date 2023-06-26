Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, зеки очень слушались своего лидера Евгения Пригожина.

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Жесткая дисциплина среди вагнеровцев

Иван Ступак отметил, что наемники ЧВК "Вагнера" были единственной большой движущей силой, которая давала России хоть какой-нибудь результат на фронте. Не считаясь с большими потерями, вагнеровцы продолжали двигаться.

Жестокая дисциплина. Пригожин подчинил себе зеков, они его слушались с открытыми ротами. Кто не слушался, того расстреливать. Кто нарушал порядок, расстреливали. Кто изменял, прибивали кувалдой. Это было очень эффективно,

– объяснил он.

Вагнеровцы, которые остались на территории Украины, будут под руководством минобороны России. То есть такой дисциплины у них уже не будет. Это хорошая новость для Украины, потому что чем меньше дисциплины у врага, тем лучше для нас.

Были бы "мордобои" в окопах россиян

Бывший работник СБУ предположил, что если бы мятеж Пригожина продлился дольше, хотя бы 5 дней – неделю, среди россиян на фронте было бы больше внутренних конфликтов.

"Они только начали выбирать, а кто же есть "их": минобороны или вагнеровцы, которые ушли "искать справедливости". Чем больше времени прошло бы, тем больше было бы такое расслоение. Как минимум, в окопах были бы "мордобои", – считает Ступак.

Обратите внимание! Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове-на-Дону, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров до Москвы.

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