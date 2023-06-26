Британские журналисты сообщили, что Евгений Пригожин прекратил "поход" на Москву после того, как российские спецслужбы стали угрожать членам семей лидеров частной военной компании "Вагнер". Об этом стало известно из собственных источников среди британских спецслужб.

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Почему Пригожин прекратил "поход" на Москву

Согласно источникам в службах безопасности Великобритании, российские спецслужбы пригрозили причинить вред семьям лидеров "Вагнера", прежде чем Евгений Пригожин отменил свое наступление на Москву,

– говорится в сообщении.

Также британская пресса написала, что на самом деле в "поход" Пригожина уходило всего 8 тысяч бойцов, а не 25 тысяч, как он заявлял. Именно поэтому они бы потерпели поражение при любой попытке захватить Москву.

По данным британского издания, теперь Владимир Путин попробует:

ассимилировать наемников группы "Вагнера" в российскую армию;

устранить ее бывших лидеров.

"Анализ дает ключи к разгадке того, почему Пригожин, лидер группы Вагнера, отменил свой мятежный марш на Москву в субботу всего за несколько часов до прибытия в столицу", – объяснили журналисты.

Пригожин остановил свой мятеж: коротко