Британські журналісти повідомили, що Євгеній Пригожин припинив "похід" на Москву після того, як російські спецслужби почали погрожувати членам родин лідерів приватної військової компанії "Вагнер". Про це виданню стало відомо з власних джерел серед британських спецслужб.

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Чому Пригожин припинив "похід" на Москву

Згідно з джерелами у безпекових службах Великої Британії, російські спецслужби пригрозили заподіяти шкоду сім'ям лідерів "Вагнера", перш ніж Євген Пригожин скасував свій наступ на Москву,

– мовиться в повідомленні.

Також британська преса написала, що насправді в "похід" Пригожина йшло всього 8 тисяч бійці, а не 25 тисяч, як він заявляв. Саме тому вони б зазнали поразки за будь-якої спроби захопити Москву.

За даними британського видання, тепер Владімір Путін спробує:

асимілювати найманців групи "Вагнера" до російської армії;

усунути її колишніх лідерів.

"Аналіз дає ключі до розгадки того, чому Пригожин, лідер групи Вагнера, скасував свій бунтівний марш на Москву в суботу лише за кілька годин до прибуття до столиці", – пояснили журналісти.

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