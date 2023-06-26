Британські журналісти повідомили, що Євгеній Пригожин припинив "похід" на Москву після того, як російські спецслужби почали погрожувати членам родин лідерів приватної військової компанії "Вагнер". Про це виданню стало відомо з власних джерел серед британських спецслужб.
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Чому Пригожин припинив "похід" на Москву
Згідно з джерелами у безпекових службах Великої Британії, російські спецслужби пригрозили заподіяти шкоду сім'ям лідерів "Вагнера", перш ніж Євген Пригожин скасував свій наступ на Москву,
– мовиться в повідомленні.
Також британська преса написала, що насправді в "похід" Пригожина йшло всього 8 тисяч бійці, а не 25 тисяч, як він заявляв. Саме тому вони б зазнали поразки за будь-якої спроби захопити Москву.
За даними британського видання, тепер Владімір Путін спробує:
- асимілювати найманців групи "Вагнера" до російської армії;
- усунути її колишніх лідерів.
"Аналіз дає ключі до розгадки того, чому Пригожин, лідер групи Вагнера, скасував свій бунтівний марш на Москву в суботу лише за кілька годин до прибуття до столиці", – пояснили журналісти.
Пригожин зупинив свій заколот: коротко
- Станом на 17 годину 24 червня 2023 року найманці ПВК "Вагнер" перебували орієнтовно за 200 кілометрів від Москви. Вони вже були на території Московської області.
- Після цього власник вагнерівців Євгеній Пригожин заявив, що він розвертає колони та повертається у польові табори.
- Адже "кухар Путіна" прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За словами Пригожина, він нібито отримав "абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації". Він включає гарантії безпеки для найманців.
- Самого Пригожина відправили в Білорусь, з нього зняли всі звинувачення в Росії. Що робитиме власник вагнерівців в Білорусі – читайте за посиланням.