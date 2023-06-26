Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, зараз на Півночі України не фіксують загострення.

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"Я слідкував би за заявами ГУР, бо саме вони мають всю інформацію. Станом на зараз не фіксується будь-якого загострення з Півночі чи перекидання підрозділів Пригожина. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, куди та хто переміщується на наших північних кордонах", – наголосив він.

Загроза для Лукашенка

Сергій Кузан вважає, що перебування Пригожина та його найманців у Білорусі точно може боятись Лукашенко. Вагнерівці мають величезний досвід повалення режимів у країнах Африки.

Пригожин та еліти змогли натиснути на Путіна та його оточення, то у цьому випадку хай краще Лукашенко та його оточення боїться групи бойовиків, яка займалися скиданням режимів в Африці. Бійці ПВК "Вагнера" можуть бути спрямовані проти Лукашенка,

– припустив військовий експерт.

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