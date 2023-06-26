Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, зараз на Півночі України не фіксують загострення.
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"Я слідкував би за заявами ГУР, бо саме вони мають всю інформацію. Станом на зараз не фіксується будь-якого загострення з Півночі чи перекидання підрозділів Пригожина. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, куди та хто переміщується на наших північних кордонах", – наголосив він.
Загроза для Лукашенка
Сергій Кузан вважає, що перебування Пригожина та його найманців у Білорусі точно може боятись Лукашенко. Вагнерівці мають величезний досвід повалення режимів у країнах Африки.
Пригожин та еліти змогли натиснути на Путіна та його оточення, то у цьому випадку хай краще Лукашенко та його оточення боїться групи бойовиків, яка займалися скиданням режимів в Африці. Бійці ПВК "Вагнера" можуть бути спрямовані проти Лукашенка,
– припустив військовий експерт.
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Як Лукашенко використав бунт
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.
- Алєксандр Лукашенко ввечері 24 червня повідомив, що цілий день вів перемовини з Євгєнієм Пригожиним. Ватажок ПВК "Вагнера" прийняв пропозицію білоруського диктатора та заявив, що забирає свої війська у польові табори.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з Пригожина знімуть усі звинувачення, але він поїде до Білорусі.
- Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що ця домовленість – лише політична заява, бо наразі немає інформації про те, що вагнерівці переходять на територію Білорусі. За словами Юсова, Лукашенко вдало використав ситуацію у власних інтересах та свого режиму: і свої ставки підняв, і позицію покращив.