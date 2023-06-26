Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, сейчас на Севере Украины не фиксируют обострения.
Смотрите также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходило в России
"Я бы следил за заявлениями ГУР, потому что именно они имеют всю информацию. По состоянию на данный момент не фиксируется какого-либо обострения с Севера или переброски подразделений Пригожина. В любом случае мы точно будем знать, куда и кто перемещается на наших северных границах", – подчеркнул он.
Угроза Лукашенко
Сергей Кузан считает, что пребывания Пригожина и его наемников в Беларуси может бояться точно Лукашенко. Вагнеровцы имеют огромный опыт свержения режимов в странах Африки.
Пригожин и элиты смогли нажать на Путина и его окружение, так в этом случае пусть лучше Лукашенко и его окружение боится группы боевиков, которые занимались свержением режимов в Африке. Бойцы ЧВК "Вагнера" могут быть направлены против Лукашенко,
– предположил военный эксперт.
Пригожин прокомментировал результат своего мятежа: смотрите видео
Как Лукашенко использовал бунт
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров от Москвы.
- Александр Лукашенко вечером 24 июня сообщил, что целый день вел переговоры с Евгением Пригожиным. Главарь ЧВК "Вагнера" принял предложение белорусского диктатора и заявил, что забирает свои войска в полевые лагеря.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Пригожина снимут все обвинения, но он поедет в Беларусь.
- Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что эта договоренность – только политическое заявление, потому что пока нет информации о том, что вагнеровцы переходят на территорию Беларуси. По словам Юсова, Лукашенко удачно использовал ситуацию в своих интересах и своего режима: и свои ставки поднял, и позицию улучшил.