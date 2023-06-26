Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, сейчас на Севере Украины не фиксируют обострения.

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"Я бы следил за заявлениями ГУР, потому что именно они имеют всю информацию. По состоянию на данный момент не фиксируется какого-либо обострения с Севера или переброски подразделений Пригожина. В любом случае мы точно будем знать, куда и кто перемещается на наших северных границах", – подчеркнул он.

Угроза Лукашенко

Сергей Кузан считает, что пребывания Пригожина и его наемников в Беларуси может бояться точно Лукашенко. Вагнеровцы имеют огромный опыт свержения режимов в странах Африки.

Пригожин и элиты смогли нажать на Путина и его окружение, так в этом случае пусть лучше Лукашенко и его окружение боится группы боевиков, которые занимались свержением режимов в Африке. Бойцы ЧВК "Вагнера" могут быть направлены против Лукашенко,

– предположил военный эксперт.

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