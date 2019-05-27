Бунт в колонии Одессы устроили по указанию "воров в законе", – Аброськин

Беспорядки среди заключенных в Южной исправительной колонии №51 состоялись по указанию "воров в законе". Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Из-за этого осужденные устроили пожар и попытались захватить админздание.

Целью бунта Аброськин назвал дестабилизацию ситуации, но благодаря скоординированным и оперативным мерам, которые приняли работники Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и полицейские, бунт удалось подавить без жертв.

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"Ворам в законе" жить в нашей стране будет еще тяжелее,

– пообещал Аброськин.

Официальный комментарий полиции по поводу событий в одесской колонии читайте здесь.

Есть и другие версии, почему начался бунт. Например, из-за плохого качества пищи. По словам самих осужденных, также в колонии процветает коррупция и с ними жестоко обращаются. Украинская омбудсвумен Людмила Денисова предварительной причиной беспорядков назвала обыски, которые проводили у осужденных.

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Что происходит в колонии сейчас? Ситуация после бунта в колонии № 51 в Одессе находится под контролем правоохранителей. Трех медработников и трех охранников, которых заключенные держали в заложниках, освободили. Пятерых участников беспорядков вывезли из исправительного учреждения. Пожар в исправительном учреждении удалось локализовать, однако до конца еще не потушили.

Что случилось в колонии Одессы?В Южной исправительной колонии №51 в Одессе 27 мая произошел бунт заключенных. Кроме того, на территории колонии начался пожар. Сначала сообщали о побеге заключенных. Якобы из колонии сбежали 15 заключенных, часть из них поймали. Однако, информация оказалась ложной. На самом деле правоохранители поймали не беглецов, а нескольких сочувствующих, которые пришли к колонии поддержать узников.



К колонии стянули военных Нацгвардии и спецназ, Люстдорфскую дорогу перекрыли. По словам заключенных, спецназ крайне жестко расправлялся с теми, кто взбунтовался.