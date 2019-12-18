Бунт в Кропивницком СИЗО: ситуацию взяли под контроль

Ситуация в Кропивницком СИЗО ныне контролируема. На месте находятся специалисты Минюста, Нацполиции, а также руководители области.

Заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик подтвердил информацию о том, что 16 декабря на территории СИЗО заключенные бесконтрольно ходили по территории, захватывали корпуса, имели ключи от камер, а кроме того, пострадала женщина, которую избил один из заключенных, информирует "Общественное радио".

Важно: В Кропивницком СИЗО заключенные совершили бунт

Из-за бунта в СИЗО ввели особый режим, предусматривающий усиление охраны, надзора за заключенными, а также прекращения свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий.

Также Василик отметил, что открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений женщине-психологу одним из заключенных.

Сейчас ситуацию в СИЗО мы контролируем. Думаю, в ближайшие дни сможем развернуто прокомментировать, что мы приняли, каковы причины этого и какие будут результаты,

– подытожил Виталий Василик.

Виталий Василик также отметил, что такая проблема не может произойти в любом СИЗО, но этот следственный изолятор является очень проблемным.

Там проблема не только в СИЗО, там проблема в городе (имеется в виду Кропивницкий – 24 канал), там очень сложная криминогенная ситуация,

– довавить он.

Что произошло в Кропивницком следственном изоляторе?С изолятора вывозили двух заключенных, "смотрящих" за СИЗО, к месту временного содержания Нацполиции. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" – сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу. По словам экс-главы пенитенциарной службы Сергея Старенького, когда заключенный направлялся в камеру якобы за вещами, он зашел в кабинет к психологу и нанес ей несколько ударов, а затем поднял бунт. Заключенные начали выходить из камер, забрали у сотрудников ключи от камер. Все работники СИЗО покинули помещение тюрьмы. Сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было.

По данным Социологической группы "Рейтинг", половина или больше жителей опасаются ходить в темноте в Кропивницком (57%), Полтаве (55%), Запорожье (54%), Одессе (52%), Николаеве (50%). А вот, безопасные всего – Луцк (65% не боятся ходить ночью), Винница (65%), Тернополь (64%), Черновцы (63%), Ивано-Франковск (61%) и Хмельницкий (68%).