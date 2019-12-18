Бунт в Кропивницькому СІЗО: ситуацію взяли під контроль

Ситуація у Кропивницькому СІЗО нині є контрольованою. На місці перебувають фахівці Мін’юсту, Нацполіції, а також керівники області.

Заступник міністра юстиції України Віталій Василик підтвердив інформацію про те, що 16 грудня на території СІЗО в’язні безконтрольно ходили територією, захоплювали корпуси, мали ключі від камер, а крім того, постраждала жінка, яку побив один із ув’язнених, інформує "Громадське радіо".

Важливо: У Кропивницькому СІЗО ув'язнені зчинили бунт

Через бунт у СІЗО ввели особливий режим, який передбачає посилення охорони, нагляду за в’язнями, а також припинення побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів.

Також Василик зазначив, що відкрито кримінальне провадження по факту нанесення тілесних ушкоджень жінці-психологу одним із в’язнів.

Наразі ситуацію в СІЗО ми контролюємо. Думаю, найближчими днями зможемо розгорнуто прокоментувати, що ми вжили, які причини цього і які будуть результати,

— підсумував Віталій Василик.

Віталій Василик також зазначив, що така проблема не може статися в будь-якому СІЗО, але цей слідчий ізолятор є дуже проблемним.

Там проблема не лише у СІЗО, там проблема у місті (мається на увазі Кропивницький — 24 канал.), там дуже складна криміногенна ситуація,

– довав він.

Що сталось у Кропивницькому слідчому ізоляторі? З ізолятора вивозили двох в'язнів, "смотрящих" за СІЗО, до місця тимчасового тримання Нацполіції. Коли намагались вивезти головного "смотрящего" – співробітники слідчого ізолятора не дуже сприяли вивозу. За словами екс-голови пенітенціарної служби Сергія Старенького, коли ув'язнений прямував до камери нібито за речами, він зайшов у кабінет до психолога та завдав їй декілька ударів, а згодом зчинив бунт. В'язні почали виходити із камер, забрали у співробітників ключі від камер. Усі працівники СІЗО покинули приміщення в'язниці. Сигналу тривоги та збору груп швидкого реагування не було.

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", половина або більше жителів побоюються ходити в темряві в Кропивницькому (57%), Полтаві (55%), Запоріжжя (54%), Одесі (52%), Миколаєві (50%). А ось, найбезпечніші – Луцьк (65% не бояться ходити вночі), Вінниця (65%), Тернопіль (64%), Чернівці (63%), Івано-Франківськ (61%) і Хмельницький (68%).



Де українці почувають себе безпечно вночі / Карта 24 канал