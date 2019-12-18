14:18
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Бунт в Кропивницькому СІЗО: ситуацію взяли під контроль

      820 Читать новость на русском
      Заступник міністра юстиції прокоментував ситуацію в СІЗО / minjust.gov.ua

      Ситуація у Кропивницькому СІЗО нині є контрольованою. На місці перебувають фахівці Мін’юсту, Нацполіції, а також керівники області.

      Заступник міністра юстиції України Віталій Василик підтвердив інформацію про те, що 16 грудня на території СІЗО в’язні безконтрольно ходили територією, захоплювали корпуси, мали ключі від камер, а крім того, постраждала жінка, яку побив один із ув’язнених, інформує "Громадське радіо".

      Важливо: У Кропивницькому СІЗО ув'язнені зчинили бунт

      Через бунт у СІЗО ввели особливий режим, який передбачає посилення охорони, нагляду за в’язнями, а також припинення побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів.

      Також Василик зазначив, що відкрито кримінальне провадження по факту нанесення тілесних ушкоджень жінці-психологу одним із в’язнів.

      Наразі ситуацію в СІЗО ми контролюємо. Думаю, найближчими днями зможемо розгорнуто прокоментувати, що ми вжили, які причини цього і які будуть результати,
      — підсумував Віталій Василик.

      Віталій Василик також зазначив, що така проблема не може статися в будь-якому СІЗО, але цей слідчий ізолятор є дуже проблемним. 

      Там проблема не лише у СІЗО, там проблема у місті (мається на увазі Кропивницький — 24 канал.), там дуже складна криміногенна ситуація,
      – довав він. 

      Що сталось у Кропивницькому слідчому ізоляторі? З ізолятора вивозили двох в'язнів, "смотрящих" за СІЗО, до місця тимчасового тримання Нацполіції. Коли намагались вивезти головного "смотрящего" – співробітники слідчого ізолятора не дуже сприяли вивозу. За словами екс-голови пенітенціарної служби Сергія Старенького, коли ув'язнений прямував до камери нібито за речами, він зайшов у кабінет до психолога та завдав їй декілька ударів, а згодом зчинив бунт. В'язні почали виходити із камер, забрали у співробітників ключі від камер. Усі працівники СІЗО покинули приміщення в'язниці. Сигналу тривоги та збору груп швидкого реагування не було.

      За даними Соціологічної групи "Рейтинг", половина або більше жителів побоюються ходити в темряві в Кропивницькому (57%), Полтаві (55%), Запоріжжя (54%), Одесі (52%), Миколаєві (50%). А ось, найбезпечніші – Луцьк (65% не бояться ходити вночі), Вінниця (65%), Тернопіль (64%), Чернівці (63%), Івано-Франківськ (61%) і Хмельницький (68%).

      де українці почувають себе безпечно вночі інфографіка 24 канал
      Де українці почувають себе безпечно вночі / Карта 24 канал

      Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
      сьогодні
      9559
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Кропивницького
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1713
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 240
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      657
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 280
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4384
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук