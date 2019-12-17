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      У Кропивницькому СІЗО ув'язнені зчинили бунт

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      У Кропивницькому СІЗО ув'язнені зчинили бунт / narodna-pravda.ua

      У Кропивницькому СІЗО "смотрящий" вдарив психолога і закликав інших в'язнів до бунту. Ситуація залишається неконтрольованою адміністрацією СІЗО. Жодних заходів не вживають, охорона не посилюють.

      З ізолятора вивозили двох в'язнів, "смотрящих" за СІЗО, до місця тимчасового тримання Нацполіції. Коли намагались вивезти головного "смотрящего" – співробітники слідчого ізолятора не дуже сприяли вивозу, повідомив у Facebook ексголова пенітенціарної служби Сергій Старенький.

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      Йому дали можливість вільно пересуватися, зібрати речі, попрощатися з усіма, що останній використав для того, щоб не підкорятися вимогам і адміністрації СІЗО, і поліції, а закликав інших в'язнів до непокори та супротиву,
      – зазначив Старенький.

      За словами екс-голови пенітенціарної служби, коли ув'язнений прямував до камери нібито за речами, він зайшов у кабінет до психолога та завдав їй декілька ударів, а згодом зчинив бунт. В'язні почали виходити із камер, забрали у співробітників ключі від камер. Усі працівники СІЗО покинули приміщення в'язниці. Сигналу тривоги та збору груп швидкого реагування не було.

      Через незадовільну ситуацію у СІЗО очільник області доручив поліції, СБУ та іншим правоохоронним органам вжити заходів для стабілізації обстановки. За словами Старенького, наразі ситуація залишається непідконтрольною. Однак офіціного підтвердження інформації досі немає.

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал СІЗО Новини Кропивницького
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