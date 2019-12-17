17:23
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В Кропивницком СИЗО заключенные совершили бунт

      96 Читати новину українською
      В Кропивницком СИЗО заключенные совершили бунт / narodna-pravda.ua

      В Кропивницком СИЗО "смотрящий" ударил психолога и призвал других заключенных к бунту. Ситуация остается неконтролируемой администрацией СИЗО. Никаких мер не предпринимают, охрану не усиливают.

      Из изолятора вывозили двух заключенных, "смотрящих" за СИЗО, к месту временного содержания Нацполиции. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" – сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу, сообщил в Facebook экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

      Читайте также: Депутат Херсонского областного совета "выбивал" ненастоящие долги из подчиненных

      Ему дали возможность свободно передвигаться, собрать вещи, попрощаться со всеми, что последний использовал для того, чтобы не подчиняться требованиям и администрации СИЗО, и полиции, а призвал других заключенных к неповиновению и сопротивлению,
      – отметил Старенький.

      По словам экс-главы пенитенциарной службы, когда заключенный направлялся к камере якобы за вещами, он зашел в кабинет к психологу и нанес ей несколько ударов, а потом поднял бунт. Заключенные начали выходить из камер, забрали у сотрудников ключи от камер. Все работники СИЗО покинули помещение тюрьмы. Сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было.

      Из-за неудовлетворительной ситуации в СИЗО глава области поручил полиции, СБУ и другим правоохранительным органам принять меры для стабилизации обстановки. По словам Старенького, сейчас ситуация остается неподконтрольной. Однако официального подтверждения информации до сих пор нет.

       

      День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
      сегодня
      45120
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал СІЗО Новости Кропивницкого
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:02 Путин, Обама и Папа Римский: кто становился "Человеком года" TIME
      Світлана Попова 26
      сегодня , 17:00 Україна в центрі американського торнадо
      Блог Соцмережі 155
      сегодня , 16:40 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 4083
      сегодня , 15:47 Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      Інна Жолобович 985
      сегодня , 14:50 Зеленський хотів обманути Путіна й не програв, – Понамарьов
      Блог Медіа 1990
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук