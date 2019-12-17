В Кропивницком СИЗО заключенные совершили бунт

В Кропивницком СИЗО "смотрящий" ударил психолога и призвал других заключенных к бунту. Ситуация остается неконтролируемой администрацией СИЗО. Никаких мер не предпринимают, охрану не усиливают.

Из изолятора вывозили двух заключенных, "смотрящих" за СИЗО, к месту временного содержания Нацполиции. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" – сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу, сообщил в Facebook экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

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Ему дали возможность свободно передвигаться, собрать вещи, попрощаться со всеми, что последний использовал для того, чтобы не подчиняться требованиям и администрации СИЗО, и полиции, а призвал других заключенных к неповиновению и сопротивлению,

– отметил Старенький.

По словам экс-главы пенитенциарной службы, когда заключенный направлялся к камере якобы за вещами, он зашел в кабинет к психологу и нанес ей несколько ударов, а потом поднял бунт. Заключенные начали выходить из камер, забрали у сотрудников ключи от камер. Все работники СИЗО покинули помещение тюрьмы. Сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было.

Из-за неудовлетворительной ситуации в СИЗО глава области поручил полиции, СБУ и другим правоохранительным органам принять меры для стабилизации обстановки. По словам Старенького, сейчас ситуация остается неподконтрольной. Однако официального подтверждения информации до сих пор нет.