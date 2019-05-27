Бунт в одесской колонии: заложников освободили, участников беспорядков вывезли

Ситуация после бунта в колонии № 51 в Одессе находится под контролем правоохранителей. Троих медработников и троих охранников, которых заключенные держали в заложниках, освободили. Пятерых участников беспорядков вывезли из исправительного учреждения.

Как сообщает украинская омбудсвумен Людмила Денисова, информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается. Заключенные разошлись в локальные сектора колонии.

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"По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима", – отметила уполномоченная по правам человека.

Пожар в колонии удалось локализовать, однако до конца его еще не потушили.

Денисова предварительной причиной беспорядков называет обыски, которые проводили у осужденных. По другим данным, заключенные начали бунт в колонии из-за плохого качества еды. Также по словам самих осужденных, в колонии процветает коррупция и с ними жестоко обращаются. Беспорядки в одесской колонии продолжаются несколько дней.

Официальный комментарий полиции по поводу событий в одесской колонии – читайте здесь.

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Что случилось в колонии Одессы? В Южной исправительной колонии №51 в Одессе 27 мая произошел бунт заключенных. Кроме того, на территории колонии начался пожар. Сначала сообщали о побеге заключенных. Якобы из колонии сбежали 15 заключенных, часть из них поймали. Однако, информация оказалась ложной. На самом деле правоохранители поймали не беглецов, а нескольких сочувствующих, которые пришли под колонию поддержать узников.



К колонии стянули военных Нацгвардии и спецназ, Люстдорфскую дорогу перекрыли. По словам заключенных, спецназ крайне жестко расправляется с теми, кто взбунтовался.