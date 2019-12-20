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      Бунт в СИЗО Кропивницкого: пострадали 25 заключенных

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      Бунт в СИЗО Кропивницкого / facebook.com/Василий Коробко

      В следственном изоляторе Кропивницкого во время недавнего бунта пострадали 25 заключенных. У двоих мужчин – ранения резиновыми пулями.

      Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на слова регионального представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Кировоградской области Олега Кошевого.

      По теме: Бунт в Кропивницком СИЗО: ситуацию взяли под контроль

      Заключенные получили телесные повреждения – ссадины на ногах и спине. В большинстве случаев – это следы от резиновых дубинок.

      Им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает. Администрация СИЗО пояснила, что заключенные вышли из камер и угрожали работникам, которые осуществляли обыски.

      Он также добавил, что травмы получили 25 арестованных из 500. Сейчас идет следствие, назначена служебная проверка. Органы прокуратуры дадут оценку применению силы по каждому конкретному случаю.

      Что произошло в Кропивницком следственном изоляторе? Из изолятора вывозили двоих заключенных, "смотрящих" за СИЗО, в место временного содержания Нацполиции. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" – сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу. По словам экс-главы пенитенциарной службы Сергея Старенького, когда заключенный направлялся в камеру якобы за вещами, он зашел в кабинет к психологу и нанес ей несколько ударов, а потом поднял бунт. Заключенные начали выходить из камер, забрали у сотрудников ключи от камер. Все работники СИЗО покинули помещение тюрьмы. Сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины СІЗО Новости Кропивницкого Криминальные новости Полиция
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