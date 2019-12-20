Бунт у СІЗО Кропивницького: постраждали 25 в'язнів

У слідчому ізоляторі Кропивницього під час нещодавнього бунту постраждало 25 ув’язнених. У двох чоловіків – поранення гумовими кулями.

Про це повідомляє "УНІАН" із посиланням на слова регіонального представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Кіровоградській області Олега Кошового.

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Ув’язнені отримали тілесні ушкодження – садна на ногах та спині. У більшості випадків – це сліди від гумових кийків.

Їм надано медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує. Адміністрація СІЗО пояснила, що ув'язнені вийшли з камер і загрожували працівникам, які здійснювали обшуки.

Він також додав, що травми отримали 25 арештованих з 500. Наразі триває слідство, призначено службову перевірку. Органи прокуратури дадуть оцінку застосуванню сили по кожному конкретному випадку.

Що сталось у Кропивницькому слідчому ізоляторі? З ізолятора вивозили двох в'язнів, "смотрящих" за СІЗО, до місця тимчасового тримання Нацполіції. Коли намагались вивезти головного "смотрящего" – співробітники слідчого ізолятора не дуже сприяли вивозу. За словами екс-голови пенітенціарної служби Сергія Старенького, коли ув'язнений прямував до камери нібито за речами, він зайшов у кабінет до психолога та завдав їй декілька ударів, а згодом зчинив бунт. В'язні почали виходити із камер, забрали у співробітників ключі від камер. Усі працівники СІЗО покинули приміщення в'язниці. Сигналу тривоги та збору груп швидкого реагування не було.