21:05
20 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, 19 грудня
      Вєсті.UA: Аваков проти грального бізнесу. Секрет успіху монобільшості
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Бунт у СІЗО Кропивницького: постраждали 25 в'язнів

      1452 Читать новость на русском
      Бунт в СІЗО Кропивницького / facebook.com/Василий Коробко

      У слідчому ізоляторі Кропивницього під час нещодавнього бунту постраждало 25 ув’язнених. У двох чоловіків – поранення гумовими кулями.

      Про це повідомляє "УНІАН" із посиланням на слова регіонального представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Кіровоградській області Олега Кошового.

      До теми: Бунт в Кропивницькому СІЗО: ситуацію взяли під контроль

      Ув’язнені отримали тілесні ушкодження – садна на ногах та спині. У більшості випадків – це сліди від гумових кийків.

      Їм надано медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує. Адміністрація СІЗО пояснила, що ув'язнені вийшли з камер і загрожували працівникам, які здійснювали обшуки.

      Він також додав, що травми отримали 25 арештованих з 500. Наразі триває слідство, призначено службову перевірку. Органи прокуратури дадуть оцінку застосуванню сили по кожному конкретному випадку.

      Що сталось у Кропивницькому слідчому ізоляторі? З ізолятора вивозили двох в'язнів, "смотрящих" за СІЗО, до місця тимчасового тримання Нацполіції. Коли намагались вивезти головного "смотрящего" – співробітники слідчого ізолятора не дуже сприяли вивозу. За словами екс-голови пенітенціарної служби Сергія Старенького, коли ув'язнений прямував до камери нібито за речами, він зайшов у кабінет до психолога та завдав їй декілька ударів, а згодом зчинив бунт. В'язні почали виходити із камер, забрали у співробітників ключі від камер. Усі працівники СІЗО покинули приміщення в'язниці. Сигналу тривоги та збору груп швидкого реагування не було.

      Коболєв назвав можливість відмови від позову до "Газпрому": умови
      сьогодні
      8155
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СІЗО Новини Кропивницького Кримінальні новини Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:00 Новий заробіток Медведчука: як кум Путіна заробляє на транзиті вугілля в Європу
      Сергій Лещенко 4
      сьогодні , 20:30 Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту
      Віталій Шабунін 93
      сьогодні , 19:21 Уряд закриває гральні заклади: хто і чому потрапив під приціл
      Людмила Кушнір 1286
      сьогодні , 19:00 В кресле до смерти? Как Путин планирует изменить Конституцию под себя
      Ель Мюрид 393
      сьогодні , 18:00 Підозрювані у вбивстві Шеремета: якими можуть бути наслідки для українців
      Віталій Дейнега 659
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук