Небоскреб "Бурдж Халифа" является самым высоким зданием в мире и стал рекордсменом во многих категориях. Это здание является визитной карточкой Объединенных Арабских Эмиратов и города Дубай.

Торжественное открытие самого высокого в мире небоскреба состоялось 4 января 2010 года в Дубае. Высотой сооружение достигает 828 метров. При этом оно насчитывает 163 этажа.

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Слава о будущей башне распространилась по миру задолго до завершения строительства, однако тогда она была известна под названием "Бурдж Дубай". Именно в день открытия правитель эмирата Дубай сообщил, что башня будет переименована в честь президента ОАЭ – шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.



Халифа ибн Заида Аль Нахайяна / Фото President's Secretariat

Как начиналось строительство

Рекордсменом небоскреб стал еще на этапе возведения. В 2007 году он уже был самым высоким зданием мира, а в мае 2008 года достиг крупнейшей в мире высоты наземной постройки.

Сначала церемонию открытия планировали одновременно с открытием Дубайского метрополитена – 9 сентября 2009 года, но событие пришлось перенести на следующий год. Все потому, что застройщик внезапно сократил финансирование, поэтому завершение работ затянулось.



Небоскреб "Бурдж Халифа" / Фото arabmir.net

Расходы на строительство башни действительно были невероятными, ведь достигли 1,5 миллиарда долларов. Изначально небоскреб был спроектирован по концепции "города в городе". В нем есть свои газоны, бульвары и даже парки.

Кто разработал проект небоскреба

Проект принадлежит американскому архитектурному бюро Skidmore, Owings and Merrill, которое до этого разрабатывало проекты не одного известного здания как в США, так и за их пределами.

Справка. Автором проекта стал архитектор Эдриан Смит. Именно ему принадлежит проектирование небоскреба Цзинь Мао в Китае. Однако это здание достигает в высоту лишь половины "Бурдж Халифы".

На этот раз перед архитектором было просто невероятное задание, ведь башню сразу планировали построить самой высокой в ​​мире. Проектируемую высоту до последнего дня держали в тайне.

Такое решение приняли на тот случай, если в другой стране спланируют построить самый высокий небоскреб. Тогда в проект "Бурдж Халифы" могли бы внести изменения и таки завоевать первенство.

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Такая таинственность вызвала вокруг башни много слухов. В разных догадках предполагали, что высота будет достигать от 705 до 940 метров, однако ни одно из этих предположений не было правильным.

В конце концов "Бурдж Халифа" вырос на 828 метров, 180 из которых было отведено шпилю.

Почему строительство башни было особенным

В целом строительство небоскреба продолжалось 6 лет. Еженедельно здание росло на 12 этажей, над возведением которых каждый день работали 12 тысяч рабочих. Согласно конечным подсчетам, на строительство потратили 320 тысяч кубических метров бетона и более 60 тысяч тонн стальной арматуры.

Бетон для башни также был особый, ведь температура в Дубае может достигать более 50 градусов. По той же причине бетонную смесь укладывали только ночью, а в раствор добавляли лед.



Самое высокое здание в мире / Фото Archdaily

Также при строительстве решили спроектировать симметричную форму здания, чтобы уменьшить действие раскачивания от ветра.

Общая площадь "Бурдж Халифы" достигает размеров 17 стандартных футбольных полей. Также все сооружение оснащено специальными тонированными панелями из термостойкого стекла, которые оберегают помещение от чрезмерного нагрева.

Интересно! Мытья стекол небоскреба – непрерывный процесс, ведь чтобы полностью вымыть поверхность нужно потратить 3 месяца.

Какое здание сейчас

Сейчас "Бурдж Халифа" – основной элемент делового центра Дубая. В частности, внутри здания размещены:

отель;

квартиры;

торговые центры;

офисы.

Также там есть 3 отдельных входа: в апартаменты, в офисные помещения и в отель.

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Модельер Джорджио Армани лично разработал дизайн отеля, который назвали его именем. Кроме того, офисы фирмы занимают с 1 по 39 этаж башни.

Что размещено на этажах "Бурдж Халифы"

Сотый этаж "Бурдж Халифа" полностью принадлежит индийскому миллиардеру Бавагуту Шетти. Здесь он владеет 3 квартирами, каждая из которых имеет площадь около 500 квадратных метров.

Смотровые площадки в башне расположены на 124 и 148 этажах. Последняя из них в течение длительного времени была самой высокой смотровой площадкой в ​​мире. Оттуда открывается вид на город с высоты 585 метров. Еще один рекорд высоты принадлежит ресторану "Атмосфера", который расположен на 122 этаже.

В башне позаботились даже о приятном запахе – специальный аромат, созданный для "Бурдж Халифы", распространяется по зданию через решетки, оборудованные в полу.



Фрагмент здания / Фото Unsplash

В небоскребе работает сразу 57 лифтов и 8 эскалаторов. При этом только служебный лифт поднимается с первого на последний этаж. Таким образом, всем желающим добраться до верхушки необходимо делать это с пересадками. Однако такие действия не отнимают много времени, ведь скорость лифтов достигает 10 метров в секунду.

Территория вокруг башни

Территория вокруг небоскреба впечатляет не меньше, чем само здание. Возле его подножия было искусственно создано озеро площадью 12 гектаров. В нем оборудовали музыкальный фонтан, который подсвечивают 6 600 источников света и 50 цветных прожекторов.

Длина фонтана составляет 275 метров, а высота струй – 150. Музыкальное сопровождение – современные арабские и мировые хиты.



Фонтан возле "Бурдж Халифы" / Фото Nealt

Для чего собирают дождевую воду

Еще одним интересным решением в проекте небоскреба было установление системы сбора дождевой воды. Климат в Дубае очень сухой, а незначительные осадки есть только в зимний период, но из-за интенсивного охлаждения здания создается большое количество конденсата.

Поэтому в здании разработали систему, которая собирает конденсат и доставляет его по трубопроводам в специальный резервуар в подвале. Собранную воду в дальнейшем используют для орошения зеленых насаждений на территории башни.

Эта система ежегодно накапливает до 40 миллионов литров воды. Это является прекрасным решением, учитывая ограниченные ресурсы столь необходимой жидкости в этом регионе.

Почему рекорд небоскреба под угрозой

Несмотря на всю славу, здание будет самым высоким в мире уже недолго. Сейчас в Дубае достраивают башню "Дубай-Крик Харбор", которая является на 100 метров выше.

Торжественное открытие небоскреба планировали еще в 2020 году, однако этому помешала эпидемия COVID-19, поэтому строительство пришлось временно остановить.

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Еще одну башню высотой в 1007 метров планировали построить в Саудовской Аравии на берегу Красного моря. Однако в начале 2018 года строительство этого небоскреба остановили по финансовым причинам.

Несмотря на это, "Бурдж Халифа" в настоящее время удерживает свое первенство в этой гонке, однако совсем скоро все может измениться.