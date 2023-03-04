Сначала Россия делала ставку на своих военных. Но когда "вторая армия мира" ушла в пакеты, из глубин истории вытащили бурятских шаманов. Об этом заявили российские СМИ, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Малыш и Буданов "должны испугаться": бабки из "отрядов Путина" взялись угрожать

Те заявили, что для России наступили "темные времена" (а будут еще темнее) и пора привлекать духов. Для того чтобы сверхъестественные силы помочь им оккупировать Украину, шаманы впервые за 800 лет провели "тайный обряд". Если какие-то духи и вызывались, то, вероятно, были шокированы тем, столь недалекие шаманы им попались.

Обряд настолько "секретен", что бурятские шаманы радостно разговорились с российскими пропагандистами. В частности, один "потомственный" даже вспомнил о Чингисхане.

Нужно было найти специальные камни, хворост и все это время молиться. Обряд совершался не несколько часов, а три дня – на нем были потомки Чингисхана,

– разболтался шаман.

Хотя лучше бы бурятские шаманы вместо духов призывали пакеты – так легче будет унести всех "двухсотых". В НАТО заявили, что в течение года полномасштабного вторжения страна-террористка потеряла убитыми и ранеными более 200 тысяч военных.