Спершу Росія робила ставку на своїх військових. Але коли "друга армія світу" пішла у пакети, з глибин історії витягнули бурятських шаманів. Про це заявили російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Ті заявили, що для Росії настали "темні часи" (а будуть ще набагато темніші) й час залучати духів. Для того, щоб надприродні сили допомогти їм окупувати Україну, шамани вперше за 800 років провели "таємний обряд". Якщо якісь духи й викликались, то, мабуть, були шоковані тим, настільки недалекі шамани їм трапилися.

Обряд настільки "таємний", що бурятські шамани радісно розговорилися з російськими пропагандистами. Зокрема, один "потомствєнний" навіть загадав про Чингісхана.

Потрібно було знайти спеціальні камені, хмиз і весь цей час молитися. Обряд відбувався не кілька годин, а три дні – на ньому були нащадки Чингісхана,

– розбалакався шаман.

Хоча краще б бурятські шамани замість духів призивали пакети – так легше буде забрати усіх "двохсотих". У НАТО заявили, що упродовж року повномасштабного вторгнення країна-терористка втратила вбитими та пораненими понад 200 тисяч військових.