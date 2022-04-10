"Буряты разбили мой телефон и пропустили": волонтер рассказал, как спасал композитора Поклада

Композитор Игорь Поклад несколько дней находился в подвале своего дома в Ворзеле Киевской области, вместе с женой Светланой, тещей и двумя собаками. Когда об этом стало известно, было принято решение, что туда обязательно нужно ехать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал волонтер Константин Гудаускас, который спас семью композитора в марте.

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Как удалось спасти семью Поклад

По словам Гудаускаса, из сообщения журналиста Дмитрия Гордона в фейсбуке он узнал, что в подвале своего дома в Ворзеле находится Дмитрий Поклад.

Мы все знаем, кто такой Поклал, знаем его произведения, которые звучат далеко за пределами Украины и радуют всех нас. Я принял решение, что просто обязан туда ехать,

– отметил волонтер.

Он не знал, как добраться до Ворзеля, ведь до этого никогда там не был. Так что накануне волонтер целый вечер рисовал маршруты.

"Когда я приехал, там стояли буряты. На первом посту было 3 блок-поста. Я сказал, что здесь находятся пожилые люди, это мои родственники и я хочу их забрать. Пришлось мне врать, пусть меня Бог за это простит. Они посмотрели, забрали у меня телефон, который разбили и пропустили", – рассказал он.

Подвал, в котором находился Дмитрий Поклад с семьей / Фото из фейсбука Светланы Поклад

После того, как Гудаускас въехал на территорию Ворзеля, благодаря нарисованной карте ему удалось обнаружить необходимый дом. Он долго ходил вокруг дома, стучал во все двери и, наконец, жена Светлана открыла.

Я увидел Игоря Дмитриевича. Мы быстро сели в машину, погрузили несколько их собак и выехали из Ворзеля,

– отметил волонтер.

Собаки семьи Дмитрия Поклада / Коллаж 24 канала

Уже на следующее утро, когда об этой истории узнали украинцы, волонтер получил более 3 тысяч сообщений в фейсбуке с просьбами об эвакуации из Ворзеля других людей.

"Светлана (жена Поклада – 24 канал) с этого момента начала собирать гуманитарную помощь и информацию, можно сказать, круглосуточно. Мы работали все это время, помогая людям", – отметил Гудаускас.

Волонтер добавил, что с того времени из Ворзеля уже удалось спасти 178 человек.

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