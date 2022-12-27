Об этом в эфире 24 канала заявила президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова. По ее словам, границу России с Монголией, по подсчетам бурятского активиста Пурбо Дамбиева, уже пересекло около 30 тысяч россиян.

К теме Перед угрозой бунтов: Путин решил частично вернуть в Россию свои карательные отряды.

В США бегут тысячи бурят

"То, сколько бурят за сентябрь – декабрь перешли границу со стороны Мексики в США, не поддается подсчетам. По нашему ощущению это тысячи людей, перемещающихся в США из Бурятии", – поделилась впечатлениями Гармажапова.

По данным президентки фонда, более половины россиян, переходящих американо-мексиканская граница, являются выходцами из Бурятии и Забайкалья.

Сейчас мы говорим о том, Владимир Путин своей "прекрасной" политикой добился выхода бурятского народа, – уверена Гармажапова.

Президент фонда "Свободная Бурятия" говорит, что в Россия проживают 461 тысяча бурят.

"Мы обсуждаем то, сколько людей сейчас оказались в США, то не исключено, что в скором времени в Америке будет жить больше бурят, чем на территории России. Вот такие итоги частичной мобилизации Владимира Путина", – поделилась Александра Гармажапова.

Из России массово бегут буряты: смотреть видео

Буряты высказываются против войны

Президент фонда говорит, что все больше бурят начали высказываться против войны с Украиной. В самом начале российской агрессии таких людей было очень мало. Минюст России даже признал госпожу Гармажапову иностранным агентом Украины.

Сейчас, к счастью, каждую неделю мы публикуем по несколько интервью бурят, которые сейчас находятся за границей и выступают категорически против войны в Украине. Они говорят, что эта война совершенно преступна, – рассказала Гармажапова.

По словам активистки, это не только интеллигенция, ведь есть выходцы из деревень, бывшие преподаватели и даже бывшие чиновники. Буряты говорят о том, что эта война является вмешательством на территорию суверенного государства Украины и говорят об имперском характере конфликта.

Массовая миграция бурят 100 лет назад

"Фактически из украинцев пытаются сделать "бурят" в составе России, которые не знают собственного языка и своей истории", - рассказала президент фонда.

Госпожа Гармажапова сообщила, что очень мало бурят знают о том, что предварительный массовый выход этого народа состоялся 100 лет назад, когда царь Николай II объявил мобилизацию в рамках Первой мировой войны. Тогда около 60 тысяч бурят выехали на территорию Монголии и Китая.

В чем-то даже иронично, что выезжающим из России в Монголию бурятам помогают потомки тех бурят, которые выезжали еще во время той мобилизации, – сказала Александра Гармажапова.

Казахи говорят об этноциде

Президент фонда "Свободная Бурятия" рассказала, что два с половиной месяца жила в Казахстане и много общалась с местными. По ее словам, казахи прекрасно знают о проблеме ксенофобии и расизма в самой России, поэтому удивляются, как Россия решила денацифицировать Украину, имея такие проблемы.

Обычные казахи сочувствуют Украине, потому что они ассоциируют себя с Украиной, потому что тоже пережили Голодомор, так же находились в СССР с уничтожением своих языков, культуры и истории, – пояснила активистка.

По словам Гармажаповой, ввиду открытых данных наибольшие потери российских азиатов в войне с Украиной составляют не "боевые буряты", а казахи. В Казахстане об этом прекрасно знают и говорят об этноциде.

Корма для россиян

"Если ты россиянин, в Казахстане к этому относятся сложно, из-за истории и отношения россиян к приезжим. Но к азиатам казахи относятся по другому. Поэтому вероятность того, что ты арендуешь в Казахстане квартиру с азиатским типом лица значительно выше", – поделилась президентка фонда .

По ее мнению, сейчас россияне в Казахстане столкнулись с тем же отношением, с которым они относились к азиатам в России. К примеру, сдавали в аренду жилье только людям со "славянской внешностью".

В Москве и Петербурге это тотальная проблема, которую поднимали буряты, якуты, тувинцы. Надеюсь, что для россиян это станет триггером, чтобы они больше так не делали, – подытожила Александра Гармажапова.

Что еще происходит в Бурятии