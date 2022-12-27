Про це в ефірі 24 каналу заявила президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова. За її словами, кордон Росії з Монголією, згідно підрахунків бурятського активіста Пурбо Дамбієва, вже перетнуло близько 30 тисяч росіян.

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До США біжать тисячі бурятів

"Те, скільки бурятів за вересень – грудень перейшли кордон з боку Мексики до США, не піддається підрахункам. За нашим відчуттям це тисячі людей, які переміщуються до США з Бурятії", – поділилася враженнями Гармажапова.

За даними президентки фонду, понад половина росіян, які переходять американо-мексиканський кордон, є вихідцями з Бурятії та Забайкалля.

Зараз ми говоримо про те, Владімір Путін своєю "чудовою" політикою добився виходу бурятського народу, – впевнена Гармажапова.

Президентка фонду "Вільна Бурятія" говорить, що в Росія проживають 461 тисяча бурятів.

"Ми обговорюємо те, скільки людей зараз опинилися в США, то не виключено, що скоро в Америці буде жити більше бурятів, ніж на території Росії. Ось такі підсумки часткової мобілізації Владіміра Путіна", – поділилася Олександра Гармажапова.

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Буряти висловлюються проти війни

Президентка фонду говорить, що все більше бурятів почали висловлюватися проти війни з Україною. На самому початку російської агресії таких людей було вкрай мало. Мін'юст Росії навіть визнав пані Гармажапову іноземною агенткою України.

Зараз, на щастя, кожного тижня ми публікуємо по декілька інтерв’ю бурятів, які зараз перебувають за кордоном, і які виступають категорично проти війни в Україні. Вони кажуть, що ця війна абсолютно злочинна, – розповіла Гармажапова.

За словами активістки, це не тільки інтелігенція, адже є вихідці з сіл, колишні викладачі і навіть колишні чиновники. Буряти кажуть про те, що ця війна є втручанням на територію суверенної держави Україна і говорять про імперський характер конфлікту.

Масова міграція бурятів 100 років тому

"Фактично з українців намагаються зробити "бурятів" у складі Росії, які не знають власної мови та своєї історії", – розповіла президентка фонду.

Пані Гармажапова повідомила, що дуже мало бурятів знають про те, що попередній масовий вихід цього народу відбувся 100 років тому, коли цар Микола ІІ оголосив мобілізацію в межах Першої світової війни. Тоді близько 60 тисяч бурятів виїхало на територію Монголії і Китаю.

В чомусь навіть іронічно, що бурятам, які виїжджають з Росії до Монголії, допомагають нащадки тих бурят, що виїжджали ще під час тієї мобілізації, – сказала Олександра Гармажапова.

Казахи говорять про етноцид

Президентка фонду "Вільна Бурятія" розповіла, що два з половиною місяці жила в Казахстані і багато спілкувалася з місцевими. З її слів, казахи чудово знають про проблему ксенофобії і расизму в самій Росії, тому дивуються, як же Росія вирішила денацифікувати Україну, маючи такі проблеми.

Звичайні казахи співчувають Україні, тому що вони асоціюють себе з Україною, бо також пережили Голодомор, так само перебували в СРСР зі знищенням свої мови, культури та історії, – пояснила активістка.

За словами Гармажапової, зважаючи на відкриті дані, найбільші втрати російських азіатів у війні з Україною складають не "бойові буряти", а казахи. В Казахстані про це чудово знають і говорять про етноцид.

Карма для росіян

"Якщо ти росіянин, в Казахстані до цього відносяться складно, через історію і відношення росіян до приїжджих. Але до азіатів казахи відносяться по іншому. Тому вірогідність того, що ти орендуєш в Казахстані квартиру з азійським типом обличчя значно вища", – поділилася президентка фонду.

На її думку, зараз росіяни в Казахстані зіткнулися з тим самим відношенням, з яким вони ставилися до азіатів в росії. Наприклад, здавали в оренду житло лише людям зі "слов’янською зовнішністю".

В Москві і Петербурзі це тотальна проблема, яку піднімали буряти, якути, тувінці. Сподіваюсь, що для росіян, це стане тригером, щоб вони більше так не робили, – підсумувала Олександра Гармажапова.

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