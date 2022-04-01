Австралийские бронеавтомобили Bushmaster: что это за БТРы и сколько стоят

Украинская армия вскоре получит новейшие БТР Bushmaster, которые разработали в Австралии и стоят на вооружении во многих армиях мира.

Bushmaste – что это за броневик?

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что после обращения в парламент Владимира Зеленского правительство отправит в Украину бронеавтомобили Bushmaster и другую технику.

Bushmaster Protected Mobility Vehicle (PMV) – это полноприводный бронированный автомобиль австралийского производства. Он разработан правительственной компанией ADI и производится Thales Australia. Сейчас Bushmaster состоит на вооружении армий Австралии, Нидерландов, Британии, Японии, Индонезии, Фиджи, Ямайки и Новой Зеландии.

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История разработок

Bushmaster PMV начал разрабатываться в 90-х годах прошлого века, но в современном виде производится с 2005 года, то есть это один из самых современных броневиков западных армий. Он предназначен для перевозки 9 пехотинцев на большое расстояние, до 800 км.

Характеристики

При этом его крейсерская скорость – 100 км/ч, а максимальная – 120 км/ч, это для военной машины очень неплохо.

Bushmaster PMV весит 15 тонн, имеет в длину 7 метров, в высоту – 2,6 метра. Его полный привод приводит в движение 300-литровый дизельный двигатель и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Bushmaster PMV считается легкобронированным, поскольку защищает только от стрелкового оружия, обломков и противопехотных мин. Топливный и гидравлический баки транспортного средства расположены за пределами отсека для экипажа, а также имеет автоматическую систему пожаротушения. То есть в случае вмешательства в машину экипаж защищен от пожара внутри.

Комплектация

БТР может быть укомплектован одним или двумя пулеметами, которые управляются дистанционно, с помощью видео прицелов изнутри БТР-У.

Bushmaster PMV может выпускаться как в стандартном виде, так и в качестве штабной машины, медицинской, для обезвреживания мин и тому подобное. Стандартное оборудование включает в себя усилитель руля, постоянный полный привод на четыре колеса, центральную систему подкачки шин, независимую подвеску, дисковые тормоза, пуленепробиваемые окна, раздельную систему кондиционера и гидравлическую лебедку, которая может быть использована как в передней, так и в задней части машины. Среди дополнительного оборудования – система очистки воды для потребности людей, которые находятся внутри.

Много агрегатов, в том числе двигатель и автоматическая коробка передач, взяты от гражданских машин и производится компаниями Caterpillar, Fabco, Meritor и ZF.

В зависимости от оснащения и величины партии, заказанной конкретным заказчиком, стоимость Bushmaster PMV может колебаться от 700 тысяч до 1,66 млн долларов США. Сколько Bushmaster PMV передает Австралия Украине и в каких исполнениях, пока неизвестно. Есть информация, что они будут перевозиться к нам на самолетах Boeing C-17 Globemaster, в которые помещается четыре таких броневика.