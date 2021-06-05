Об этом заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Со ссылкой на источники, близкие к следствию, он рассказал, что такая "развозка кэша" случается ежемесячно.

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Бутусов отметил, что деньги получили от ряда коррупционных схем, в том числе и от "растаможки" автомобилей. Известно, что начальник таможенного поста на Волынской таможне вез в своей машине деньги, которые должен был передать "выше". Все деньги были сложены и расфасованы. На пачках были подписи, кому и куда надо занести взятку.

И хотя всех подписанных пачек мы не увидели, но подписи кое-где понятны, констатировал Бутусов. Среди того, что можно разобрать:

"СБ Люб" – как предположил Бутусов, говорится о Службе безопасности Любомля – райотдела, который занят борьбой с контрабандой в "Ягодине".

"Прокуратура" – неизвестно, какая именно.

"Зам" – также сложно понять, куда и чей.

Журналист добавил, что общая сумма пачек, подписанных для контролирующих органов, составляет примерно 100 тысяч долларов.

Также есть информация, что есть пачки с подписями "полиции", а также структурам, которые отвечают за оформление транспортных средств. А кому предназначалась основная часть суммы? По данным источников она предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы,

– заявил Бутусов.

Он констатировал, что исполняющим обязанности директора департамента является Александр Щуцкий, но правоохранители не зафиксировали передачу денег. Поэтому, утверждать, что Щуцкий причастен к схеме, нельзя.

"Департамент рисков – одна из ключевых структур таможни, это аналитическое подразделение, которое определяет, соответствуют ли тарифы на растаможивание действующим нормативам или нет. Очевидно, что 600 тысяч долларов не могли идти в карман одному лишь департаменту рисков", – написал журналист.

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Как отметил Бутусов, 700 тысяч долларов кэша – это без учета того, что положили себе местные таможенники и другие контролирующие органы на месте в свой карман, до момента вывоза этой передачи.

Это везет мелкий чиновник. Это всего лишь один месяц, в котором было 10 выходных. Один пост. Одной таможни. А теперь подсчитайте, о каких суммах в месяц может говориться в масштабе страны,

– предложил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Он добавил, что ключевую роль в сохранении контрабанды играют правоохранительные органы. Именно поэтому важно менять не "смотрящих", а всю систему. Бутусов убежден, что налоги надо снижать и упрощать, ведь "то, что в Украине сложно растамаживать, становится коррупционным налогом".