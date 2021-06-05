Про це заявив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. З посиланням на джерела, близькі до слідства, він розповів, що таке "розвезення кешу" трапляється щомісяця.

Важливо Корупція на волинській митниці: в начальника посту знайшли 700 тисяч доларів

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Бутусов зауважив, що гроші отримали від низки корупційних схем, зокрема й від "розмитнення" автомобілів. Відомо, що начальник митного посту на Волинській митниці віз у своїй машині гроші, які мав передати "вище". Усі гроші були складені до купи та розфасовані. На пачках буди підписи, кому і куди треба занести хабар.

І хоча всіх підписаних пачок ми не побачили, але підписи подекуди зрозумілі, констатував Бутусов. Серед того, що можна розібрати:

"СБ Люб" – як припустив Бутусов, мовиться про Службу безпеки Любомля – райвідділу, який зайнятий боротьбою з контрабандою в "Ягодині".

"Прокуратура" – невідомо, яка саме.

"Зам" – також важко зрозуміти, куди й чий.

Журналіст додав, що загальна сума пачок, підписаних для контролюючих органів, складає приблизно 100 тисяч доларів.

Також є інформація, що є пачки з підписами "поліції", а також структурам, що відповідають за оформлення транспортних засобів. А кому призначалася основна частина суми? За даними джерел вона призначалася для передачі керівництву департаменту профілювання ризиків митної служби,

– заявив Бутусов.

Він констатував, що виконуючим обов'язки директора департаменту є Олександр Щуцький, але правоохоронці не зафіксували передачу грошей. Тож, стверджувати, що Щуцький причетний до схеми, неможна.

"Департамент ризиків – одна з ключових структур митниці, це аналітичний підрозділ, який визначає, чи відповідають тарифи на розмитнення чинним нормативам, чи ні. Очевидно, що 600 тисяч доларів не могли йти в кишеню одному лише департаменту ризиків", – написав журналіст.

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Як зазначив Бутусов, 700 тисяч доларів кешу – це без урахування того, що поклали собі місцеві митники та інші контролюючі органи на місці у свою кишеню, до моменту вивезення цієї передачі.

Це везе дрібний чиновник. Це всього лише один місяць, в якому було 10 вихідних. Один пост. Однієї митниці. А тепер підрахуймо, про які суми в місяць може мовитися в масштабі країни,

– запропонував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Він додав, що ключову роль в збереженні контрабанди грають правоохоронні органи. Саме тому важливо міняти не "смотрящіх", а всю систему. Бутусов переконаний, що податки треба знижувати й спрощувати, адже "те, що в Україні складно розмитнювати, стає корупційним податком".