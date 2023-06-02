Секретарь СНБО считает, что таким как Бужанский не место на телевидении. Также скандальный нардеп не должен быть в политике и вообще в Украине.
Смотрите также Попал в скандал из-за русского языка: в Одессе начали следствие против полицейского
Данилов отреагировал на скандал с Бужанским
Недобыткам так называемого "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русском", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине,
– заявил секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что вся "пророссийская сволочь", которая 30 лет насиловала и предавала страну, имеет и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду "как токсичный московский хлам".
Что этому предшествовало
- 1 июня депутат Максим Бужанский от партии "Слуга народа" в эфире отказался перейти с русского на украинский язык. Он также не ответил на лозунг "Слава Украине".
- Так, ведущий начал разговор с нардепом, поприветствовав его национальным лозунгом "Слава Украине". Бужанский отказался ответить "Героям Слава", зато сказал "Да, Слава Украине".
- Когда Бужанский начал отвечать на русском, ведущий попросил его перейти на украинский язык. На это нардеп ответил: "Вы можете попросить меня о чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".
- После этого нардеп начал ссылаться на Конституцию Украины, мол, там отмечено, что "государственный язык – украинский, а государство гарантирует свободу и развитие других языков".
- К тому же Бужанский заявил, что типо "половина украинцев русскоязычные".