Задержанные мужчины сделали следователю замечание, однако в ответ он только сказал, что они "понаехали". Видео конфликта быстро распространилось по местным телеграмм-каналам.
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Что известно о следствии над полицейским
Именно во время мониторинга соцсетей полиция Одесской области и узнала об инциденте. Впоследствии выяснилось, что мужчины, которые и поспорили со следователем, были задержаны из-за нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Во время разговора с задержанными полицейский не только отказался перейти на украинский, но и предложил "снять погоны и пообщаться". Чем завершилась ссора, с видео неизвестно.
Ссора в отделении полиции: видео с местного телеграмм-канала
Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, присутствовавшим во время конфликта – оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного, будет предоставлена по результатам расследования,
– сообщили в полиции Одессы.
Также отметили, что на время проведения следствия полицейского и его руководителя отстранили от службы.
Языковые скандалы в Украине: последние новости
- В Днепре недавно случился языковой скандал в школе. Одна из учительниц проводила уроки на русском языке, и тогда мама ученицы сделала ей замечание. Впоследствии, по словам женщины, ее дочь начали травить. Мать девочки обратилась в профильное управление, и после этого директору и учительнице выписали выговоры за несоблюдение языкового закона.
- Один из популярных украинских блоггеров, EeOneGuy, в начале полномасштабного вторжения отказавшийся от русского языка, продержался недолго. Недавно он снова перешел на язык оккупантов, потому что украинцы "мало его хвалили" за переход. Кроме того, он еще и обругал украиноязычную аудиторию за то, что его якобы не поддерживали.
- Еще один конфликт из-за языка вспыхнул в Одессе. Неизвестный мужчина начал придираться к женщине из-за того, что она говорила на украинском языке. Но когда одессита задержала полиция, он быстро перешел на украинский и записал извинение за неуместные слова.