Задержанные мужчины сделали следователю замечание, однако в ответ он только сказал, что они "понаехали". Видео конфликта быстро распространилось по местным телеграмм-каналам.

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Что известно о следствии над полицейским

Именно во время мониторинга соцсетей полиция Одесской области и узнала об инциденте. Впоследствии выяснилось, что мужчины, которые и поспорили со следователем, были задержаны из-за нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Во время разговора с задержанными полицейский не только отказался перейти на украинский, но и предложил "снять погоны и пообщаться". Чем завершилась ссора, с видео неизвестно.

Ссора в отделении полиции: видео с местного телеграмм-канала

Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, присутствовавшим во время конфликта – оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного, будет предоставлена по результатам расследования,

– сообщили в полиции Одессы.

Также отметили, что на время проведения следствия полицейского и его руководителя отстранили от службы.

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