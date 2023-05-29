Затримані чоловіки зробили слідчому зауваження, проте у відповідь він тільки сказав, що вони "понаїхали". Відео конфлікту швидко поширилося місцевими телеграм-каналами.
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Що відомо про слідство над поліцейським
Саме під час моніторингу соцмереж поліція Одеської області і дізналася про інцидент. Згодом з'ясувалося, що чоловіків, які й посперечалися зі слідчим, затримали через перебування в громадському місці у нетверезому стані.
Під час розмови з затриманими поліцейський не тільки відмовився перейти на українську, а ще й запропонував "зняти погони і поспілкуватися". Чим завершилася сварка, з відео невідомо.
Сварка у відділку поліції: відео з місцевого телеграм-каналу
Оцінка діям поліцейського, його керівника та ще двом його колегам, які були присутні під час конфлікту – оперативному черговому та помічнику оперативного чергового, буде надана за результатами розслідування,
– повідомили в поліції Одеси.
Також там зауважили, що на час проведення слідства поліцейського та його керівника відсторонили від служби.
Мовні скандали в Україні: останні новини
- У Дніпрі нещодавно трапився мовний скандал у школі. Одна з вчительок проводила уроки російською мовою, і тоді мама учениці зробила їй зауваження. Згодом, за словами жінки, її доньку почали цькувати. Матір дівчинки звернулася до профільного управління, і після цього директорці та вчительці виписали догани за недотримання мовного закону.
- Один з популярних українських блогерів, EeOneGuy, що на початку повномасштабного вторгнення відмовився від російської мови, протримався недовго. Нещодавно він знову перейшов на мову окупантів, бо українці "мало його хвалили" за перехід. Окрім того, він ще й облаяв українськомовну авдиторію за те, що його начебто не підтримували.
- Ще один конфлікт через мову спалахнув у Одесі. Невідомий чоловік почав прискіпуватися до жінки через те, що вона говорила українською мовою. Але коли одесита затримала поліція, він швидко перейшов на українську і записав вибачення за недоречні слова.