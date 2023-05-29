Затримані чоловіки зробили слідчому зауваження, проте у відповідь він тільки сказав, що вони "понаїхали". Відео конфлікту швидко поширилося місцевими телеграм-каналами.

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Що відомо про слідство над поліцейським

Саме під час моніторингу соцмереж поліція Одеської області і дізналася про інцидент. Згодом з'ясувалося, що чоловіків, які й посперечалися зі слідчим, затримали через перебування в громадському місці у нетверезому стані.

Під час розмови з затриманими поліцейський не тільки відмовився перейти на українську, а ще й запропонував "зняти погони і поспілкуватися". Чим завершилася сварка, з відео невідомо.

Сварка у відділку поліції: відео з місцевого телеграм-каналу

Оцінка діям поліцейського, його керівника та ще двом його колегам, які були присутні під час конфлікту – оперативному черговому та помічнику оперативного чергового, буде надана за результатами розслідування,

– повідомили в поліції Одеси.

Також там зауважили, що на час проведення слідства поліцейського та його керівника відсторонили від служби.

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