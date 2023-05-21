Чоловік також бідкався, що нібито не винний, що в повсякденному житті розмовляє російською. Крім цього, він упевнено заявив, що в Одесі та Харкові люди розмовляють "переважно російською".

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Як виявилося, працівники закладу відмовилися обслуговувати чоловіка, оскільки він зробив своє замовлення російською. На це відвідувач відреагував досить емоційно та почав доводити, що "яка різниця, хто якою мовою говорить".

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Клієнт зазначив, що для нього нібито головне, аби "не було протистояння в душі й серці". Крім цього, він почав викручуватися, мовляв, він все життя говорить російською, адже народився у 1979 році.

Далі він почав доводити працівникам, що Одеса та Харків є нібито "російськими" регіонами, оскільки більшість говорить там саме мовою країни-агресорки. А ось на Заході України, за його словами, більшість говорить українською.

Наостанок, чоловік сказав, що люди мають "розуміти одне одного на енергетичному рівні", а також не зміг назвати державну мову нашої країни.

Зверніть увагу! Наративи про те, що нібито більшість у східних регіонах України говорить російською, а в західних – українською є лише черговим елементом кремлівської пропаганди. Адже такі мовні перепалки лише на руку окупантам, які хочуть розділити наше суспільство, пересварити його, і таким чином ліквідувати нашу державність.

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