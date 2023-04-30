У соцмережах одеситка опублікувала відео конфлікту з таким чоловіком. На нього відреагував й речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Чоловікові не сподобалася українська у "їхньому місті"

На відео жінка поділилася, що у магазині за українську мову до неї почав прискіпуватися невідомий чоловік. Він не повірив, що вона проживає в Одесі, раз розмовляє не російською.

Тож жінка дістала камеру, щоб зафіксувати його претензії. У кадри потрапили його обурливі слова.

Зніматимеш знаєш кого? Вашого Зеленського. Розберемося незабаром. Одеса – це наше місто,

– заявив чоловік.

Відтак авторка відео перепитала, чи не тотожне у розумінні чоловіка "наше місто" проросійському місту. Однак на камеру дискутувати незнайомець не захотів, тож з вигуками пішов геть.

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Після розмови з правоохоронцями таки перейшов на українську

На це відео й натрапив речник голови Одеської ОВА. Він припустив, що, може, "краще з персонажем, який каже "Розберемося незабаром", розбереться одна контора на перетині Єврейської та Катерининської?". Саме там розташовується управління СБУ в Одеській області.

Одеська вата занадто впевнено себе почуває на вулицях міста чи мені просто здалося?

– зазначив Сергій Братчук.

Вочевидь, незабаром правоохоронці чоловіка таки знайшли і розібралися. Тож він швидко перейшов на українську та попросив вибачення за свою поведінку. Її він пояснив алкогольним сп'янінням.

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