В соцсетях одесситка опубликовала видео конфликта с таким мужчиной. На него отреагировал и спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Мужчине не понравился украинский в "их городе"

На видео женщина поделилась, что в магазине за украинский язык к ней начал придираться неизвестный мужчина. Он не поверил, что она проживает в Одессе, раз разговаривает не на русском.

Женщина достала камеру, чтобы зафиксировать его претензии. В кадры попали его возмутительные слова.

Будешь снимать знаешь кого? Вашего Зеленского. Разберемся в скором времени. Одесса – это наш город,

– заявил мужчина.

Следовательно автор видео переспросила, не тождественно ли в понимании мужчины "наш город" пророссийскому городу. Однако на камеру дискутировать незнакомец не захотел, так что с криками ушел.

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После разговора с правоохранителями все же перешел на украинский

На это видео и наткнулся спикер председателя Одесской ОВА. Он предположил, что может "лучше с персонажем, который говорит "Разберемся вскоре", разберется одна контора на пересечении Еврейской и Екатерининской?". Там же располагается управление СБУ в Одесской области.

Одесская вата слишком уверенно чувствует себя на улицах города или мне просто показалось?

– отметил Сергей Братчук.

Очевидно, вскоре стражи порядка мужчину все же нашли и разобрались. Поэтому он быстро перешел на украинский и извинился за свое поведение. Его он объяснил алкогольным опьянением.

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